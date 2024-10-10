Fenerbahçe'de sürpriz Cristian Medina gelişmesi! Ocak ayında transferi düşünülüyordu... Arjantin'den açıklama geldi!

Fenerbahçe'nin Boca Juniors'tan transfer etmeyi planladığı Cristian Media için Radio de Buenos Aires'in direktörü Martin Ribas önemli bilgiler verdi.

''VAZGEÇİLMEZSE OYUNCU OCAK AYINDA İSTANBUL'DA OLACAK''

Radyospor'a konuşan Martin Ribas, "Porto'nun da Ribas'la ilgilendiği yönünde çok sayıda dedikodu var. Ama Medina için Porto'dan Boca'ya herhangi bir teklif gelmedi. Medina için Fenerbahçe şu anda rakipsiz. Şayet Fenerbahçe bu transferden vazgeçmezse oyuncu Ocakta İstanbul'da olacak. Medina, Fenerbahçe için çoktan ikna oldu. Mourinho ile çalışacak olmak onun adına yeterince önemli bir neden. Ayrıca Avrupa kariyerinin başlatmak amacıyla Fenerbahçe'yi çok önemli bir fırsat olarak görüyor." dedi.

''BOCA JUNIORS İLE FENERBAHÇE ANLAŞTILAR''

Ribas, Fenerbahçe'nin Boca Juniors ile anlaştığını belirterek, "Boca Juniors ile Fenerbahçe ödeme planında zaten anlaştılar. 10 milyon dolar peşin para, artı 5 milyon dolar sonraki ödeme ve 3 milyon dolarlık bonus. Ayrıca sonraki satıştan yüzde 20 pay. Şu anda Medina'nın transferinde bir sorun gözükmüyor. Ama Boca, işlemin resmileşmesi için Fenerbahçe'nin hızlı hareket etmesini bekliyor" sözlerini sarf etti.

FENERBAHÇE AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Medina transferi için gelen sorunun ardından, "Cristian Medina, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Bu konuda kararlı. Boca Juniors çok zor günler geçiriyor. 'Bu dönemde değil, Ocakta görüşelim' dediler. Ocak'ta kadromuzu güçlendireceğiz." demişti.