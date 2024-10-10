SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de sürpriz Cristian Medina gelişmesi! Ocak ayında transferi düşünülüyordu... Arjantin'den açıklama geldi!

Fenerbahçe'de sürpriz Cristian Medina gelişmesi! Ocak ayında transferi düşünülüyordu... Arjantin'den açıklama geldi!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
10.10.2024 23:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ara transfer döneminde Boca Juniors'tan kadrosuna katmayı planladığı Cristian Medina için Ülkesi Arjantin'den açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin Boca Juniors'tan transfer etmeyi planladığı Cristian Media için Radio de Buenos Aires'in direktörü Martin Ribas önemli bilgiler verdi.

''VAZGEÇİLMEZSE OYUNCU OCAK AYINDA İSTANBUL'DA OLACAK''

2

Radyospor'a konuşan Martin Ribas, "Porto'nun da Ribas'la ilgilendiği yönünde çok sayıda dedikodu var. Ama Medina için Porto'dan Boca'ya herhangi bir teklif gelmedi. Medina için Fenerbahçe şu anda rakipsiz. Şayet Fenerbahçe bu transferden vazgeçmezse oyuncu Ocakta İstanbul'da olacak. Medina, Fenerbahçe için çoktan ikna oldu. Mourinho ile çalışacak olmak onun adına yeterince önemli bir neden. Ayrıca Avrupa kariyerinin başlatmak amacıyla Fenerbahçe'yi çok önemli bir fırsat olarak görüyor." dedi.

''BOCA JUNIORS İLE FENERBAHÇE ANLAŞTILAR''

3

Ribas, Fenerbahçe'nin Boca Juniors ile anlaştığını belirterek, "Boca Juniors ile Fenerbahçe ödeme planında zaten anlaştılar. 10 milyon dolar peşin para, artı 5 milyon dolar sonraki ödeme ve 3 milyon dolarlık bonus. Ayrıca sonraki satıştan yüzde 20 pay. Şu anda Medina'nın transferinde bir sorun gözükmüyor. Ama Boca, işlemin resmileşmesi için Fenerbahçe'nin hızlı hareket etmesini bekliyor" sözlerini sarf etti.

FENERBAHÇE AÇIKLAMIŞTI

13b1faedbd1743c5950289d3057c6a74

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Medina transferi için gelen sorunun ardından, "Cristian Medina, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Bu konuda kararlı. Boca Juniors çok zor günler geçiriyor. 'Bu dönemde değil, Ocakta görüşelim' dediler. Ocak'ta kadromuzu güçlendireceğiz." demişti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
'Domuz eti' skandalı! Bir noktaya dikkat çekti: 'Domuzlar devletin içinde olabilir'

'Domuz eti' skandalı! Bir noktaya dikkat çekti: 'Domuzlar devletin içinde olabilir'

Bankalar yarışa girdi! 1 milyon TL'nin aylık getirisi...

Bankalar yarışa girdi! 1 milyon TL'nin aylık getirisi...

İngiliz devi milli yıldıza kancayı taktı!

İngiliz devi milli yıldıza kancayı taktı!

Fernando Muslera'dan şaşırtan hamle!

Fernando Muslera'dan şaşırtan hamle!

Fenerbahçe'de 8 milyon Euro buhar oldu!

Fenerbahçe'de 8 milyon Euro buhar oldu!

Silahlı saldırıya ilişkin fezleke hazırlandı: İşte istenen ceza!

Silahlı saldırıya ilişkin fezleke hazırlandı: İşte istenen ceza!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.