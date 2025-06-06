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Fenerbahçe'de sürpriz görüşme! Jose Mourinho ile ayrılık kararı her an duyurulabilir...

Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefi haline gelen Jose Mourinho için Ali Koç'tan flaş bir hamle geldi. Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra’ya gitti. Takımdaki geleceğini konuşmak isteyen Ali Koç, yapacağı toplantıda nihai kararını verecek.

Fenerbahçe'de sürpriz görüşme! Jose Mourinho ile ayrılık kararı her an duyurulabilir...
Emre Şen

Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Ali Koç, Jose Mourinho ile toplantı yapabilmek için Londra'ya acil uçuş gerçekleştirdi.

DEĞERLENDİRME YAPILACAK

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Ali Koç, Mourinho ile devam edilmemesi baskısı sebebiyle Portekizli çalıştırıcı ile görüşme yapmaya karar verdi. Yapılan görüşmeden çıkacak karara göre sarı-lacivertlilerin önümüzdeki yılki planı netleşecek.

AYRILIK HABERİ GELEBİLİR

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Ali Koç ile Mourinho toplantısından ayrılık haberi bile çıkabilir. İkili arasındaki görüşmenin bugün gece saatlerinde yapılacağı ve sonucun da aynı saatlerde çıkabileceği aktarıldı.

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