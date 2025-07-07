Fenerbahçe'de sürpriz Okan Özkan gelişmesi! Daha 1 ay dolmadan istifa etti! İddia edilen sebep yok artık dedirtti...

Fenerbahçe’de Futbol A Takımı yapılanmasında yeni sezon başlamadan dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Haziran ayında Fenerbahçe tarafından, Okan Özkan ve Devin Özek'in Futbol Şubesi çatısı altında birlikte çalışacağı açıklanmış ve farklı unvanları olacak ancak operasyonun genel yönetimi ortak şekilde sürdürülecek denmişti. Aradan uzun bir süre geçmeden Temmuz ayında Fenerbahçe Futbol Koordinatörü Okan Özkan, istifasını kulübe sundu.

İDDİA EDİLEN SEBEP YOK ARTIK DEDİRTTİ!

Fenerbahçe’de son günlerde gündem olan bu istifanın perde arkasına dair bir çok iddia ortaya çıkarken, bunlardan en çok gündeme oturanı Okan Özkan’ın transferlerde bilgi sızdırdığı oldu. Başkan Ali Koç’un transfer haberlerinde muhabirlere bilgi sızmaması için özellikle uğraş verdiği bilinirken, hedefteki bazı isimlerin dışarı sızması sonrası Okan Özkan sorumlu tutuldu ve istifa etti. Kararın Başkan Ali Koç tarafından onaylamasını bekleniyor. Bu gelişmeyle birlikte Özek, kulüpte futbol yapılanmasının tek sorumlusu konumuna geldi.

ALİ KOÇ "TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ YETİŞİYOR" DEMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 7 Mayıs'ta TRT Spor canlı yayınında yaptığı konuşmada Okan Özkan’ı övgü dolu sözlerle anmıştı. Koç, canlı yayında, “Okan Özkan, Türkiye’nin en iyi Sportif Direktörü olarak yetişiyor onu söyleyeyim şuan…” ifadelerini kullanmıştı.