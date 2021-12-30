SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Szalai'den transfer açıklaması! Ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'de Szalai'den transfer açıklaması! Ayrılıyor mu?

30.12.2021 00:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin stoper oyuncusu Attila Szalai, Afjet Afyonspor maçı sonrasında konuştu. Transfer konusu hakkında da soruları cevaplayan Szalai, "Transfer dedikoduları hakkında konuşmak istemiyorum. Ben, Fenerbahçe'nin oyuncusuyum ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum." dedi.

Fenerbahçe'de Szalai'den transfer açıklaması! Ayrılıyor mu?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde konuk ettiği Afjet Afyonspor'u uzatmalar sonucu 2-0'la geçen Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Attila Szalai, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"KENDİ İŞİMİZİ, KENDİMİZ ZORLAŞTIRDIK"

3138f9c1_415f_4818_a09d_a7405a67eb29

Kendi işlerini zorlaştırdıklarını söyleyen Macar futbolcu, "Doğru kelimeleri bulmak benim açımdan kolay değil. Çok iyi bir performans ortaya koyduğumuz söyleyemem. Daha farklı bir planımız vardı. Onu uygulamak istiyorduk. Kendi işimizi, kendimiz zorlaştırdık. Ancak günün sonunda hedefimiz tur atlamaktı. Tur atladık. Ana hedef buydu." dedi.

"LİGE İYİ BAŞLADIK"

2463bab1-372d-4ed8-ae49-44efdfcaba7e

Hedeflerine ulaşabileceklerini dile getiren Szalai, "İnişli çıkışlı bir grafik sergiledik. Lige iyi başladık. Maalesef daha sonrasında kötü anlar ve durumlar yaşadık. Futbol böyle bir şey. Çok çalışmak, önümüze bakmak, beraber kalmak, en iyisini yapmak gerekiyor. En önemli şeylerden birisi de güçlü bir ruh ortaya koymak. Hedeflerimize hala ulaşabilecek noktadayız. Bu şekilde davranırsak hedeflerimize ulaşabiliriz." şeklinde konuştu.

TRANSFER SORUSUNA CEVAP

Transferle ilgili konuşan genç futbolcu, "Transfer dedikoduları hakkında konuşmak istemiyorum. Ben, Fenerbahçe'nin oyuncusuyum ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Tek hedefim, Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşması yönünde katkı sağlamak. Sadece buna odaklanmış durumdayım." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kendimi aşka değil, işe verdim""Kendimi aşka değil, işe verdim"
PARTNER"Arkadaşız""Arkadaşız"
Burak Kapacak beklentileri karşılayamadıBurak Kapacak beklentileri karşılayamadı
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Attila Szalai
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uyarı geldi, okullar tatil edildi! "Beklenen hadiseler, sıradan değil"

Uyarı geldi, okullar tatil edildi! "Beklenen hadiseler, sıradan değil"

2022 emekli ve memur zammı belli oldu mu?

2022 emekli ve memur zammı belli oldu mu?

Abdülkadir Sünger'in hikayesi herkesi şaşırttı

Abdülkadir Sünger'in hikayesi herkesi şaşırttı

Edin Visca'dan heyecanlandıran paylaşım!

Edin Visca'dan heyecanlandıran paylaşım!

Beklenen ayrılık gerçekleşti! Yeni hoca...

Beklenen ayrılık gerçekleşti! Yeni hoca...

Galatasaray taraftarını çıldırttı!

Galatasaray taraftarını çıldırttı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Bonservisi dudak uçuklattı!

Bonservisi dudak uçuklattı!

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Futbol tarihine geçecek sarı kart!

Futbol tarihine geçecek sarı kart!

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı!

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı!

Rıdvan Dilmen Vedat Muriqi transferini açıkladı!

Rıdvan Dilmen Vedat Muriqi transferini açıkladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.