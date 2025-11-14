SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Tahir Karapınar görevinden alındı!

Fenerbahçe’de Sadettin Saran’ın başkan olduktan sonraki ilk vedası gerçekleşti. Sarı-lacivertli ekipte daha önce geçici teknik adamlık görevinde de bulunmuş olan Tahir Karapınar ile yollar ayrıldı. İşte detaylar…

Fenerbahçe'de Tahir Karapınar görevinden alındı!
Burak Kavuncu

Süper Lig devi Fenerbahçe'de daha önce antrenör olarak da görev alan Tahir Karapınar ile yollar ayrıldı.

VEDA GELDİ!

Fenerbahçe de Tahir Karapınar görevinden alındı! 1

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe, A Takım Bireysel Gelişim ve Futbolcu İzleme Sorumlusu olarak görev alan Tahir Karapınar ile yollarını ayırdı.

DAHA ÖNCE ANTRENÖR OLMUŞTU…

Fenerbahçe de Tahir Karapınar görevinden alındı! 2

Fenerbahçe'de Ersun Yanal’ın istifasının ardından bir süre A Takım Teknik Direktörlüğü yapan Tahir Karapınar sarı-lacivertli ekibi yönetme fırsatını bulmuştu. Öte yandan Tahir Karapınar, 2017-18 sezonunda Konyaspor’da profesyonel takım antrenörü olarak görev almıştı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Almanlar Lewandowski'nin kararını duyurdu! Fenerbahçe...Almanlar Lewandowski'nin kararını duyurdu! Fenerbahçe...
Acun Ilıcalı'dan taraftara büyük jest! Tüm İngiltere Ilıcalı'yı konuşuyor...Acun Ilıcalı'dan taraftara büyük jest! Tüm İngiltere Ilıcalı'yı konuşuyor...
Anahtar Kelimeler:
Tahir Karapınar son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Altın şahlandı 'O sorunun cevabı hayır'

Altın şahlandı 'O sorunun cevabı hayır'

Kamuya borcu olan herkesi ilgilendiriyor!

Kamuya borcu olan herkesi ilgilendiriyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.