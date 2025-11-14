Fenerbahçe'de Tahir Karapınar görevinden alındı!

Süper Lig devi Fenerbahçe'de daha önce antrenör olarak da görev alan Tahir Karapınar ile yollar ayrıldı.

VEDA GELDİ!

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe, A Takım Bireysel Gelişim ve Futbolcu İzleme Sorumlusu olarak görev alan Tahir Karapınar ile yollarını ayırdı.

DAHA ÖNCE ANTRENÖR OLMUŞTU…

Fenerbahçe'de Ersun Yanal’ın istifasının ardından bir süre A Takım Teknik Direktörlüğü yapan Tahir Karapınar sarı-lacivertli ekibi yönetme fırsatını bulmuştu. Öte yandan Tahir Karapınar, 2017-18 sezonunda Konyaspor’da profesyonel takım antrenörü olarak görev almıştı.