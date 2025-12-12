Fenerbahçe'de "Talisca" fırtınası! 100 yıllık çınarda bunu başaran ilk isim oldu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. hafta mücadelesinde Norveç ekibi Brann'a konuk olurken, sahada Anderson Talisca resitali vardı. Sarı-lacivertli formayla Brann Stadı'na çıkan Brezilyalı yıldız, maçı adeta tek başına domine etti ve kırdığı rekorlarla geceye ismini yazdırdı.

İLK YARIDA TARİHE GEÇEN "DUBLE"

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe'de perdeyi açan isimlerin başında Talisca geliyordu. 36. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun köşe vuruşunda Oosterwolde'nin indirdiği topu affetmeyen Talisca, skoru 2-0'a getirdi.

Bu golden sadece 8 dakika sonra, 44. dakikada Brown'un sol kanattan getirdiği topta yine sahneye çıkan Sambacı, düzgün bir vuruşla farkı 3'e çıkardı.

Talisca bu gollerle, Fenerbahçe tarihinde deplasmanda oynadığı bir Avrupa Kupası maçının ilk yarısında 2 gol atan ilk oyuncu olarak kayıtlara geçti.

İKİNCİ YARIDA HAT-TRICK GELDİ: BİR REKOR DAHA!

Şovuna ikinci yarıda da devam eden Anderson Talisca, 66. dakikada Levent Mercan'ın ortasında harika bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve hat-trick yaptı.

Bu golle birlikte Talisca, iki büyük başarıya daha imza attı:

Kariyerinin ilk Avrupa kupaları hat-trick'ini yaptı.

Fenerbahçe tarihinde, Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarındaki bir deplasman maçında hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.

Norveç deplasmanında "Talisca efsanesi"ni izlettiren yıldız futbolcu, maçın ardından taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.