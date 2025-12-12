SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de "Talisca" fırtınası! 100 yıllık çınarda bunu başaran ilk isim oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Brann deplasmanında gövde gösterisi yaparken geceye damga vuran isim Anderson Talisca oldu! Norveç soğuğunu sambasıyla ısıtan Brezilyalı yıldız, attığı gollerle sadece galibiyeti getirmedi, kulüp tarihine de altın harflerle geçti. Hem ilk yarıda yaptıklarıyla bir ilki başardı hem de kariyerinde bir dönüm noktası yaşadı. İşte Talisca'nın rekorları altüst ettiği o unutulmaz performans...

Fenerbahçe'de "Talisca" fırtınası! 100 yıllık çınarda bunu başaran ilk isim oldu!
Emre Şen
Talisca

Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. hafta mücadelesinde Norveç ekibi Brann'a konuk olurken, sahada Anderson Talisca resitali vardı. Sarı-lacivertli formayla Brann Stadı'na çıkan Brezilyalı yıldız, maçı adeta tek başına domine etti ve kırdığı rekorlarla geceye ismini yazdırdı.

İLK YARIDA TARİHE GEÇEN "DUBLE"

Fenerbahçe de "Talisca" fırtınası! 100 yıllık çınarda bunu başaran ilk isim oldu! 1

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe'de perdeyi açan isimlerin başında Talisca geliyordu. 36. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun köşe vuruşunda Oosterwolde'nin indirdiği topu affetmeyen Talisca, skoru 2-0'a getirdi.

Bu golden sadece 8 dakika sonra, 44. dakikada Brown'un sol kanattan getirdiği topta yine sahneye çıkan Sambacı, düzgün bir vuruşla farkı 3'e çıkardı.

Talisca bu gollerle, Fenerbahçe tarihinde deplasmanda oynadığı bir Avrupa Kupası maçının ilk yarısında 2 gol atan ilk oyuncu olarak kayıtlara geçti.

İKİNCİ YARIDA HAT-TRICK GELDİ: BİR REKOR DAHA!

Fenerbahçe de "Talisca" fırtınası! 100 yıllık çınarda bunu başaran ilk isim oldu! 2

Şovuna ikinci yarıda da devam eden Anderson Talisca, 66. dakikada Levent Mercan'ın ortasında harika bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve hat-trick yaptı.

Bu golle birlikte Talisca, iki büyük başarıya daha imza attı:

Kariyerinin ilk Avrupa kupaları hat-trick'ini yaptı.

Fenerbahçe tarihinde, Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarındaki bir deplasman maçında hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.

Norveç deplasmanında "Talisca efsanesi"ni izlettiren yıldız futbolcu, maçın ardından taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Brann Brann
0 - 4
Fenerbahçe Fenerbahçe

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçlarıUEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçlarıUEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Anderson Talisca fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski Habertürk spikeri Nur Köşker’den 'Mehmet Akif Ersoy’ iddiaları: “Çok uzun süreli bir taciz süreci var”

Eski Habertürk spikeri Nur Köşker’den 'Mehmet Akif Ersoy’ iddiaları: “Çok uzun süreli bir taciz süreci var”

Habertürk Emekçileri hesabının 3 Ekim paylaşımları sosyal medyayı salladı!

Habertürk Emekçileri hesabının 3 Ekim paylaşımları sosyal medyayı salladı!

Şampiyonlar Ligi'nde 6.hafta bitti! İşte Cimbom'un sıralama olasılığı...

Şampiyonlar Ligi'nde 6.hafta bitti! İşte Cimbom'un sıralama olasılığı...

TÜBİTAK sesi ayrıştırdı: Güllü'nün kızı annesini ittikten sonra bakın ne demiş...

TÜBİTAK sesi ayrıştırdı: Güllü'nün kızı annesini ittikten sonra bakın ne demiş...

Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı!

Erdoğan'dan 'asgari ücret' mesajı: 'TİSK'ten elini taşın altına koymasını bekliyorum'

Erdoğan'dan 'asgari ücret' mesajı: 'TİSK'ten elini taşın altına koymasını bekliyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.