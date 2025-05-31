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Fenerbahçe'de taraftarlardan 'Veda' isyanı! Dzeko'nun surat ifadesi...

Sarı-Lacivertlilerde takımdan ayrılıkları kesinleşen Boşnak yıldız Edin Dzeko ve Sırp orta saha Dusan Tadic'e veda edildi. 2 oyuncuya plaket verildi. Fakat vedadan gelen görüntüler sosyal medyada taraftarları çileden çıkarttı.

Fenerbahçe'de taraftarlardan 'Veda' isyanı! Dzeko'nun surat ifadesi...

Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Dusan Tadic dönemi sona erdi. İlk olarak Edin Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlilere veda etti. Fenerbahçe'nin bu iki oyuncu için hazırladığı veda töreni ise tepkilere neden oldu.

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MUTFAKTA VEDA

Ancak Samandıra’nın mutfağında yapılan veda taraftarların tepkisini çekti.

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Mutfakta tüplerin, çaydanlıkların ve temizlenmeyi bekleyen tavaların önünde iki yıldız oyuncuya veda edilmesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcılar vedanın oldukça yakışıksız olduğunu belirtiyor.

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DZEKO'NUN YÜZ İFADESİ...

Veda sırasında Dzeko’nun yüz ifadesinin de mutsuz olması dikkatlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Edin Dzeko dusan tadic fenerbahçe
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