Fenerbahçe'de taraftarlardan 'Veda' isyanı! Dzeko'nun surat ifadesi...

Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Dusan Tadic dönemi sona erdi. İlk olarak Edin Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlilere veda etti. Fenerbahçe'nin bu iki oyuncu için hazırladığı veda töreni ise tepkilere neden oldu.

MUTFAKTA VEDA

Ancak Samandıra’nın mutfağında yapılan veda taraftarların tepkisini çekti.

Mutfakta tüplerin, çaydanlıkların ve temizlenmeyi bekleyen tavaların önünde iki yıldız oyuncuya veda edilmesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcılar vedanın oldukça yakışıksız olduğunu belirtiyor.

DZEKO'NUN YÜZ İFADESİ...

Veda sırasında Dzeko’nun yüz ifadesinin de mutsuz olması dikkatlerden kaçmadı.