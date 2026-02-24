Fenerbahçe'de tarihi sakatlık depremi! Talisca, Çağlar ve Oosterwolde tam 3 hafta yok!

Trendyol Süper Lig'in zirve yarışında Kasımpaşa karşısında 90+11'de yediği golle altın değerinde 2 puan bırakan Fenerbahçe, saha içindeki yıkımın yanı sıra sakatlık kâbusuyla da sarsıldı. Chobani Stadı'ndaki o sert ve yıpratıcı maçın faturası, Sarı-Lacivertliler için tahmin edilenden çok daha ağır oldu.

ÜÇ YILDIZ BİRDEN GİTTİ: 3 HAFTA YOKLAR!

Kasımpaşa mücadelesinde aldıkları darbeler ve yaşadıkları adale sorunları nedeniyle maçı tamamlayamayan takımın en önemli silahları Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde'nin MR sonuçları belli oldu.

Sağlık heyetinin yaptığı son kontrollerin ardından bu üç kilit oyuncunun tedavilerine derhal başlandı. Raporda, Brezilyalı süperstar Talisca ile savunmanın bel kemikleri Çağlar ve Oosterwolde'nin sahalara dönüşünün yaklaşık 3 haftayı bulacağı kesinleşti.

SAVUNMA HATTI TAMAMEN ÇÖKTÜ, TEDESCO ÇARESİZ!

Özellikle Avrupa Ligi'ndeki Nottingham Forest maçında Milan Skriniar'ı kaybeden Fenerbahçe'de, Kasımpaşa maçıyla birlikte stoper ve bek rotasyonu kelimenin tam anlamıyla iflas etmiş durumda.

Hem Süper Lig'de şampiyonluk yarışının en kritik virajına girilirken hem de Avrupa'da tamam mı devam mı maçları kapıdayken yaşanan bu üçlü sakatlık depremi, teknik heyetin elini kolunu bağladı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, savunma hattındaki bu devasa boşlukları nasıl dolduracağı ve oyun planında nasıl bir mecburi değişikliğe gideceği şimdiden dev bir soru işareti.