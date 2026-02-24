Leroy Sane'nin iptal edilen golünün VAR kayıtları ortaya çıktı!

Süper Lig'in 23.haftasında Galatasaray Konyaspor deplasmanından eli boş dönerken, maça Sane'nin iptal edilen golü damga vurmuştu. İşte maçın var kayıtları...
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı...
Leroy Sane'nin iptal edilen golü:
Galatasaray’ın Konyaspor deplasmanında Leroy Sané ile kaydettiği gol, VAR incelemesi sonrası geçersiz sayılmıştı.
Mücadelenin 49. dakikasında Alman yıldızın fileleri havalandırmasıyla sarı-kırmızılı ekip 1-0 öne geçmişti. Ancak VAR hakemi Davut Dakul Çelik, pozisyonda ofsayt şüphesi nedeniyle hakem Atilla Karaoğlan’ı monitöre davet etmişti.
Görüntüleri izleyen Karaoğlan, gol anında Boey’in aktif ofsayt konumunda bulunduğunu ve rakip oyuncu Olaigbe’nin hareket alanını etkilediğini değerlendirerek ofsayt kararı vermiş, böylece gol iptal edilmişti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum