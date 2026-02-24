SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Leroy Sane'nin iptal edilen golünün VAR kayıtları ortaya çıktı!

Konyaspor-Galatasaray maçındaki Leroy Sane'nin iptal edilen golünün VAR kayıtları ortaya çıktı. Galatasaray’ın iptal edilen golüne ilişkin VAR konuşmaları gündeme otururken, hakem Atilla Karaoğlan’ın “Rakibe etkisi var” ifadeleri dikkat çekti.

Leroy Sane'nin iptal edilen golünün VAR kayıtları ortaya çıktı!
Burak Kavuncu
Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in 23.haftasında Galatasaray Konyaspor deplasmanından eli boş dönerken, maça Sane'nin iptal edilen golü damga vurmuştu. İşte maçın var kayıtları...

İPTAL EDİLEN GOLÜN SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI!

Leroy Sane nin iptal edilen golünün VAR kayıtları ortaya çıktı! 1

Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı...

Leroy Sane'nin iptal edilen golü:

  • VAR: Potansiyel ofsayt ihlali için inceleme öneriyorum. Etkiyi göstereceğim.
  • Atilla Karaoğlan: "Tamam."
  • VAR: Önce oyuncunun ofsaytta olduğunu göstereceğim.
  • Atilla Karaoğlan: "Evet, bu yerde 70 numarayla mücadeleden bahsediyorsun. Doğru mu?
  • VAR: Doğrudur. Kale arkasından da etkisini göstereceğim.
  • Atilla Karaoğlan: "Tamam. Gördüm."
  • Atilla Karaoğlan: "93 numaralı oyuncu ofsayt. Rakibiyle ikili mücadeleye giriyor.
  • Atilla Karaoğlan: "Topun geçişinde oyuncunun yetişme ihtimali var.
  • Atilla Karaoğlan: "Rakibe etkisi var.
  • Atilla Karaoğlan: "Golü iptal ediyorum. Ofsayt ile başlıyorum."
  • VAR: Doğrudur, tamamdır.

NE OLMUŞTU?

Leroy Sane nin iptal edilen golünün VAR kayıtları ortaya çıktı! 2

Galatasaray’ın Konyaspor deplasmanında Leroy Sané ile kaydettiği gol, VAR incelemesi sonrası geçersiz sayılmıştı.

Mücadelenin 49. dakikasında Alman yıldızın fileleri havalandırmasıyla sarı-kırmızılı ekip 1-0 öne geçmişti. Ancak VAR hakemi Davut Dakul Çelik, pozisyonda ofsayt şüphesi nedeniyle hakem Atilla Karaoğlan’ı monitöre davet etmişti.

Görüntüleri izleyen Karaoğlan, gol anında Boey’in aktif ofsayt konumunda bulunduğunu ve rakip oyuncu Olaigbe’nin hareket alanını etkilediğini değerlendirerek ofsayt kararı vermiş, böylece gol iptal edilmişti.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emre Belözoğlu sessizliği bozdu: “Yattı” eleştirilerine sert yanıt!Emre Belözoğlu sessizliği bozdu: “Yattı” eleştirilerine sert yanıt!
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdüTrabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
VAR son dakika galatasaray gol Leroy Sane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Operasyon haberleri art arda geldi

Operasyon haberleri art arda geldi

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Bir ülke iflas etti! Altınlarını satmaya hazırlanıyor

Bir ülke iflas etti! Altınlarını satmaya hazırlanıyor

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.