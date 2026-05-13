Fenerbahçe'de tarihi seçim bombası! Hakan Çalhanoğlu teması başladı

Trendyol Süper Lig'de nefes kesen sezonun ardından tüm odağını olağanüstü seçimli genel kurula çeviren Fenerbahçe'de, başkan adaylarının gövde gösterileri ve transfer harekatları tüm hızıyla sürüyor. Seçim öncesi taraftarı heyecanlandıracak o dev hamle ise hiç beklenmedik bir yerden, İtalya'dan geldi.

HAKAN SAFİ'DEN HAKAN ÇALHANOĞLU ÇIKARMASI!

Spor gazetecisi Fatih Demirkol'un duyurduğu ve sarı-lacivertli camiada adeta bomba etkisi yaratan habere göre; Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi, yeni sezonun rüya kadrosunu kurmak için düğmeye bastı.

Safi'nin, İtalya Serie A devi Inter'de forma giyen ve A Milli Takımımızın da kaptanlığını üstlenen dünyaca ünlü süperstar Hakan Çalhanoğlu ile bizzat gizli bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

SEÇİMİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK HAMLE

İtalya'da şampiyonluk yaşayan ve kariyerinin zirvesinde olan 32 yaşındaki tecrübeli orta sahanın, Fenerbahçe'den gelen bu sürpriz temas karşısında nasıl bir tutum sergilediği şimdilik gizliliğini koruyor.