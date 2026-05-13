Fenerbahçe'de tarihi seçim bombası! Hakan Çalhanoğlu teması başladı

Fenerbahçe'deki tarihi seçim öncesi başkan adayından yüzyılın transfer hamlesi geldi. Hakan Çalhanoğlu ile yapılan o gizli görüşme sızdı.

Emre Şen
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig'de nefes kesen sezonun ardından tüm odağını olağanüstü seçimli genel kurula çeviren Fenerbahçe'de, başkan adaylarının gövde gösterileri ve transfer harekatları tüm hızıyla sürüyor. Seçim öncesi taraftarı heyecanlandıracak o dev hamle ise hiç beklenmedik bir yerden, İtalya'dan geldi.

HAKAN SAFİ'DEN HAKAN ÇALHANOĞLU ÇIKARMASI!

Spor gazetecisi Fatih Demirkol'un duyurduğu ve sarı-lacivertli camiada adeta bomba etkisi yaratan habere göre; Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi, yeni sezonun rüya kadrosunu kurmak için düğmeye bastı.

Safi'nin, İtalya Serie A devi Inter'de forma giyen ve A Milli Takımımızın da kaptanlığını üstlenen dünyaca ünlü süperstar Hakan Çalhanoğlu ile bizzat gizli bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

SEÇİMİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK HAMLE

Anahtar Kelimeler:
Internazionale Hakan Çalhanoğlu fenerbahçe
