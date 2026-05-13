Galatasaray'dan Jhon Duran transferine şok veto!

Sarı-kırmızılı kulüpte yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, menajeri Türkiye'ye gelen Jhon Duran konusunda flaş bir karar alındı. Aston Villa forması giyen Kolombiyalı forvetin temsilcisi Jonathan Herrera, resmi temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a iniş yaptı.

TRANSFER MASASINDA SÜRPRİZ İPTAL

Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti, yetenekli oyuncunun durumunu detaylı bir şekilde masaya yatırdıktan sonra transferi kesin olarak rafa kaldırma kararı aldı. Alınan bu sürpriz veto kararının arkasında mali şartların veya bonservis bedelinin değil, teknik ekibin oyuncu hakkında hazırladığı detaylı karakter analizinin yattığı öğrenildi.

"TAKIM İÇİ HUZURU BOZABİLİR" ENDİŞESİ

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Sarı-kırmızılı kurmaylar, 20 yaşındaki Jhon Duran'ın geçmişte yaşadığı disiplinsiz davranışları ve sorunlu yapısını göz önüne alarak risk almama kararı verdi. Florya'daki mevcut aile ortamını, takım içi uyumu ve kimyayı her şeyin önünde tutan Galatasaray yönetimi, bu transferin takım içi huzuru olumsuz etkileyebileceği sonucuna vararak görüşmeleri tamamen sonlandırdı.