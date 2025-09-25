Fenerbahçe'de Tedesco'dan mağlubiyet yorumu!

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e 3-1 yenildi. Maçın ardından konuşan Tedesco flaş açıklamalarda bulundu.

"BİR REAKSİYON GÖSTERMEMİZ GEREKİYORDU"

"Bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu bu maçta. Tempo ve preste iyiydik. Bu anlamda reaksiyon gösterdik. Çok fazla top kazandık. Maça iyi başlamıştık aslında ama yemememiz gereken goller yedik. Daha iyi savunma yapmalıyız. Top bizdeyken yavaş oynadık. Baskı anlamında daha iyiydik. Hala eksiklerimiz var. İkili mücadelelerde, temaslarda daha fazla kazanmalıyız. Bugün çok fazla kaybettik. Aynı zamanda daha iyi savunma yapmalıyız. Üçüncü gole bakacak olursak; o şutları engellememiz gerekiyor. Temel şeylerden biri bu."

ASENSIO VE SEMEDO TERCİHLERİ

"Asensio ve Semedo 6 numara pozisyonunda çok fazla top tutmamızı sağladılar, derin pasları attılar, ikili mücadele kazandılar. Çağlar çok ikili mücadele kazandı. Rakibin attığı iki diyagonal topta pozisyona uzaktı. 3'lü sistemde oynamakla aynıydı Çağlar için. Onun için problem olmadı. Oyuna ve yediğimiz gollere bakarsanız, kesinlikle onların o pozisyonlarda oynamasıyla ilgili bir alakası yok."