İran 2026 Dünya Kupası'na katılmayacağını açıkladı!

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri müdahaleleri, 2026 Dünya Kupası’nın güvenliği ve ev sahipliği statüsü üzerine uluslararası spor kamuoyunda derin bir tartışma başlatmıştı. Artık turnuvanın başlamasına kısa bir süre kala İran'ın katılıp katılmayacağı netleşti.

İRAN SPOR BAKANI SON KARARI DUYURDU!

İran Spor Bakanı Ahmad Donyamali: "İran, 2026 Dünya Kupası'na katılmayacak."

İran Spor Bakanı Ahmad Donyamali, mevcut güvenlik durumu ve ABD ile olan gerginliklerin ülkenin turnuvaya katılmasını imkansız hale getirdiğini söyledi.

Son aylarda devam eden çatışmaların binlerce kişinin ölümüne yol açtığını ve İran'ın turnuvaya katılabilmesi için gerçekçi koşulların kalmadığını da belirtti.

INFANTINO AÇIKLAMIŞTI! "TRUMP İRAN'IN KATILMASINI İSTİYOR..."

FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran Milli Takımı'nın bu yaz ABD'de düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılmasını istediğini açıkladı.

"FIFA Dünya Kupası hazırlıklarının durumu ve sadece 93 gün sonra başlayacak olan turnuvaya yönelik artan heyecan hakkında görüşmek üzere Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald J. Trump ile bir araya geldim. İran'daki mevcut durum ve İran milli takımının 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanması konularını da görüştük. Görüşmeler sırasında Başkan Trump, İran Milli Takımı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek turnuvada yarışmasının elbette memnuniyetle karşılanacağını yineledi."