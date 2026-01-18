SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Tedesco hakem Mehmet Türkmen'e resmen çıldırdı! Ceketini fırlattı...

Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşması 2-2'lik beraberlikle devam ederken, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco yaşanan bir pozisyon sonrası resmen çıldırdı. İtalyan çalıştırıcı hakem Mehmet Türkmen'e çok sinirlenirken, ceketini yere fırlatarak tepkisini dile getirdi.

Fenerbahçe'de Tedesco hakem Mehmet Türkmen'e resmen çıldırdı! Ceketini fırlattı...
Burak Kavuncu

Süper Lig'in 18.haftasına Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'a konuk olurken, maçın 57.dakikasında yaşanan bir pozisyonun ardından teknik direktör Tedescı çılgına döndü. Genç teknik adam hakem Mehmet Türkmen'e çok sinirlendi.

RESMEN ÇILDIRDI!

Fenerbahçe de Tedesco hakem Mehmet Türkmen e resmen çıldırdı! Ceketini fırlattı... 1

Genç çalıştırıcı Talisca ile Maestro arasında yaşanan pozisyonun ardından hakem Mehmet Türkmen'e ateş püskürdü. Sinirli bir şekilde hakeme söylenen Tedesco gergin anlarıyla kameralara yansıdı.

SARI KARTI GÖRDÜ!

Fenerbahçe de Tedesco hakem Mehmet Türkmen e resmen çıldırdı! Ceketini fırlattı... 2

Bunun üzerine hakem Mehmet Türkmen genç teknik adama sarı kart gösterirken, sinirini alamayan Tedesco üzerindeki ceketini fırlatarak tepki gösterdi.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor
2 - 3
Fenerbahçe Fenerbahçe

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocaelispor-Trabzonspor maçı sonrası Ertuğrul Doğan'a saldırı! Kocaelispor-Trabzonspor maçı sonrası Ertuğrul Doğan'a saldırı!
Alanyaspor-Fenerbahçe maçı Süper Lig'de bu sezonun ilkini yaşattı!Alanyaspor-Fenerbahçe maçı Süper Lig'de bu sezonun ilkini yaşattı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hakem ceket son dakika fenerbahçe Mehmet Türkmen Domenico Tedesco
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye ordusu Tabka'da kontrolü sağladı! 483 terörist teslim olmak istedi

Suriye ordusu Tabka'da kontrolü sağladı! 483 terörist teslim olmak istedi

Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Altın deposu çıktı: Çöpe atılanları topladı! Kuyumcuya getirdi, 275 bin TL aldı

Altın deposu çıktı: Çöpe atılanları topladı! Kuyumcuya getirdi, 275 bin TL aldı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.