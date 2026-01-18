Fenerbahçe'de Tedesco hakem Mehmet Türkmen'e resmen çıldırdı! Ceketini fırlattı...

Süper Lig'in 18.haftasına Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'a konuk olurken, maçın 57.dakikasında yaşanan bir pozisyonun ardından teknik direktör Tedescı çılgına döndü. Genç teknik adam hakem Mehmet Türkmen'e çok sinirlendi.
Genç çalıştırıcı Talisca ile Maestro arasında yaşanan pozisyonun ardından hakem Mehmet Türkmen'e ateş püskürdü. Sinirli bir şekilde hakeme söylenen Tedesco gergin anlarıyla kameralara yansıdı.
Bunun üzerine hakem Mehmet Türkmen genç teknik adama sarı kart gösterirken, sinirini alamayan Tedesco üzerindeki ceketini fırlatarak tepki gösterdi.
