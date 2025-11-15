SPOR

Fenerbahçe'de Tedesco ipleri eline aldı! Mert Hakan Yandaş dahil birçok oyuncunun biletini kesti

Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesi kadrosunda kapsamlı bir temizlik yapmayı planlıyor. Performansı yetersiz bulunan ve yüksek maaş yükü oluşturan 8 futbolcunun takımdan gönderilmesi gündemde. Bu isimler arasında Mert Hakan Yandaş, sezon boyunca tüm maçlarda forma giyen Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski de bulunuyor. Kulüp, önümüzdeki günlerde gözden çıkarılan diğer oyuncularla ilgili kararlarını netleştirecek.

Fenerbahçe'de Tedesco ipleri eline aldı! Mert Hakan Yandaş dahil birçok oyuncunun biletini kesti
Ara transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe, kadrosunda önemli değişiklikler yapmak için hazırlıklarını hızlandırdı. Performansı beklentilerin altında kalan ve yüksek maaş yükü oluşturan 8 futbolcunun takımdan ayrılabileceği öğrenildi. Bu isimler arasında, sezon boyunca hiçbir maçı kaçırmayan iki yıldız da bulunuyor.

GENİŞ KAPSAMLI AYRILIK LİSTESİ HAZIRLANDI

Fenerbahçe de Tedesco ipleri eline aldı! Mert Hakan Yandaş dahil birçok oyuncunun biletini kesti 1

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yükselişe geçen ve lider Galatasaray ile puan farkını 1’e indiren sarı-lacivertliler, hem bütçe rahatlatmak hem de yeni transferlere yer açmak için kapsamlı bir kadro temizliği planlıyor. Gelen bilgilere göre, toplam 8 oyuncu ile yollar ayrılarak maaş yükü ciddi ölçüde düşürülecek.

EN-NESYRI VE SZYMANSKI ÖNE ÇIKIYOR

Fenerbahçe de Tedesco ipleri eline aldı! Mert Hakan Yandaş dahil birçok oyuncunun biletini kesti 2

Ayrılık listesinin başında, sezon boyunca tüm maçlarda forma giyen Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski bulunuyor. Polonyalı yıldız için Bundesliga kulüplerinden teklifler olduğu, En-Nesyri’ye ise Suudi Arabistan’dan yoğun ilgi geldiği ifade ediliyor. Yönetim, yüksek bonservis elde edilebilecek oyuncuları satmaya sıcak bakıyor.

KADRO DIŞI OYUNCULAR DA LİSTEDE

Fenerbahçe de Tedesco ipleri eline aldı! Mert Hakan Yandaş dahil birçok oyuncunun biletini kesti 3

Daha önce kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da ayrılma ihtimali yüksek olan isimler arasında yer alıyor. Emre Mor, Bartuğ Elmaz, Becao ve Mert Hakan Yandaş'ın da takımdan ayrılması bekleniyor.

