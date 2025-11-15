Fenerbahçe'de Tedesco neşteri eline aldı! Kadrodan 8 ismi sildi! 8 futbolcunun 2'si bu sezon her maçta forma giydi...

Süper Lig devi Fenerbahçe’de ara transfer dönemi öncesi transfer hareketliliği devam ederken, sarı-lacivertlilerde gelecek oyuncuların yanı sıra gidecek isimlerde netleşmeye başladı. Teknik direktör Tedesco ile yükselen formunu koruyan sarı-lacivertli ekip, takımdan ayrılacak oyuncularla birlikte ekonomik olarak da sıkıntı yaşamak istemiyor. Bu doğrultuda çalışan yönetim tam 8 futbolcu ile yollarını ayırmak için hazırlıklarına başladı.

8 İSİM ÖN PLANA ÇIKTI! 2’Sİ TÜM MAÇLARDA OYNADI…

Fenerbahçe’de ara transfer dönemindeki ilk hedef taraftarla arası bir türlü iyi olmayan ama buna karşın bu sezon oynanan tüm maçlarda süre alan En-Nesyri ve Szymanski'yi iyi bir fiyata satmak. En-Nesyri için özellikle Suudi Arabistan piyasasında yoklama çeken menajeri için teklif getirebilirsin talimatı verildiği ileri sürüldü. Öte yandan Szymanski ile de yollarını ayırmak isteyen sarı kanarya gelecek tekliflerde kapıyı 20 milyon euro’dan açacağı belirtildi.

KADRO DIŞI KALMIŞLARDI!

Fenerbahçe’de teknik direktör Tedesco’nun isteğiyle kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’a ise ayrılık izni çıktı. 2 oyuncuyu kadroda değerlendirmek istemeyen genç teknik adamın takımdan gönderilebilir raporu verdiği iddia edildi.

DİĞER 6 İSİM DE ORTAYA ÇIKTI!

Öte yandan Emre Mor, Bartuğ Elmaz, Becao ve Mert Hakan Yandaş ile de yolların ayrılması hedefleniyor.