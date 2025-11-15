SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Tedesco neşteri eline aldı! Kadrodan 8 ismi sildi! 8 futbolcunun 2'si bu sezon her maçta forma giydi...

Fenerbahçe’de ara transfer dönemi için gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncularda önemli yer tutuyor. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun gelişiyle farklı bir hava yakalayan sarı-lacivertliler transfer döneminde bir hayli aktif olacağa benziyor. Takımda düşünülmeyen oyuncular ile yollarını ayırmayı planlayan yönetim resmen harekete geçti. İşte detaylar…

Fenerbahçe'de Tedesco neşteri eline aldı! Kadrodan 8 ismi sildi! 8 futbolcunun 2'si bu sezon her maçta forma giydi...
Burak Kavuncu
Youssef En-Nesyri

Youssef En-Nesyri

FAS Fas
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig devi Fenerbahçe’de ara transfer dönemi öncesi transfer hareketliliği devam ederken, sarı-lacivertlilerde gelecek oyuncuların yanı sıra gidecek isimlerde netleşmeye başladı. Teknik direktör Tedesco ile yükselen formunu koruyan sarı-lacivertli ekip, takımdan ayrılacak oyuncularla birlikte ekonomik olarak da sıkıntı yaşamak istemiyor. Bu doğrultuda çalışan yönetim tam 8 futbolcu ile yollarını ayırmak için hazırlıklarına başladı.

8 İSİM ÖN PLANA ÇIKTI! 2’Sİ TÜM MAÇLARDA OYNADI…

Fenerbahçe de Tedesco neşteri eline aldı! Kadrodan 8 ismi sildi! 8 futbolcunun 2 si bu sezon her maçta forma giydi... 1

Fenerbahçe’de ara transfer dönemindeki ilk hedef taraftarla arası bir türlü iyi olmayan ama buna karşın bu sezon oynanan tüm maçlarda süre alan En-Nesyri ve Szymanski'yi iyi bir fiyata satmak. En-Nesyri için özellikle Suudi Arabistan piyasasında yoklama çeken menajeri için teklif getirebilirsin talimatı verildiği ileri sürüldü. Öte yandan Szymanski ile de yollarını ayırmak isteyen sarı kanarya gelecek tekliflerde kapıyı 20 milyon euro’dan açacağı belirtildi.

KADRO DIŞI KALMIŞLARDI!

Fenerbahçe de Tedesco neşteri eline aldı! Kadrodan 8 ismi sildi! 8 futbolcunun 2 si bu sezon her maçta forma giydi... 2

Fenerbahçe’de teknik direktör Tedesco’nun isteğiyle kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’a ise ayrılık izni çıktı. 2 oyuncuyu kadroda değerlendirmek istemeyen genç teknik adamın takımdan gönderilebilir raporu verdiği iddia edildi.

DİĞER 6 İSİM DE ORTAYA ÇIKTI!

Fenerbahçe de Tedesco neşteri eline aldı! Kadrodan 8 ismi sildi! 8 futbolcunun 2 si bu sezon her maçta forma giydi... 3

Öte yandan Emre Mor, Bartuğ Elmaz, Becao ve Mert Hakan Yandaş ile de yolların ayrılması hedefleniyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Montella 4 ismi Milli maç kadrosundan çıkardı!Montella 4 ismi Milli maç kadrosundan çıkardı!
Alperen Şengün 25 sayı attı, Houston evinde kazandıAlperen Şengün 25 sayı attı, Houston evinde kazandı
Anahtar Kelimeler:
Emre Mor Mert Hakan Yandaş İrfan Can Kahveci Cenk Tosun Bartuğ Elmaz fenerbahçe Sebastian Szymanski Rodrigo Becao Youssef En-Nesyri Domenico Tedesco
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kiralık daire fiyatları 8 bin TL'ye kadar düştü!

Kiralık daire fiyatları 8 bin TL'ye kadar düştü!

Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi

Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.