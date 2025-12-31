SON DAKİKA: Sadettin Saran resmen açıkladı Fenerbahçe seçime gidiyor: İşte tarihi...

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, son günlerde yaşananlara dair açıklamalarda bulunuyor.

Saran, yönetim kurulu üyeleriyle yaptığı son toplantının ardından olağanüstü seçime gitme kararı alındığını açıklaması bekleniyor.

İŞTE SADETTİN SARAN'IN AÇIKLAMALARI

"KENDİMİ ANLATMA ZAMANIM GELDİ"

Bugüne kadar, sessiz kalmayı geri planda durmayı ve Fenerbahçe’yi her şeyin önünde tutmayı tercih ettim ancak bugün gelinen noktada hem sizlere hem de kamuoyuna kendimi ve durduğum yeri sakinlikle anlatmanın zamanının geldiğine inanıyorum.

Benim bu göreve talip olurken tek bir hayalim vardı, Fenerbahçe’nin en büyük olduğu yere yani sahaya döndürmek tartışmaların değil sporun, polemiklerin değil kupaların konuşulduğu bir kulüp hayali ile yola çıktım.

"BEN HAYATIM BOYUNCA..."

Son dönemde hepinizin yakından takip ettiği bir süreç yaşandı şahsım üzerinden söylenenler yazılanlar ima edilenler oldu kimi zaman gerçekle ilgisi olmayan iddialar, kimi zaman hukukun kararından önce manşetlerde verilen hükümler gördük. Ben hayatım boyunca hukukun ve masumiyet ilkesinin herkes için gerekli olduğuna inanan bir insan oldum. Hukuki ve yasal bir süreç olması nedeniyle bu konuyla ilgili her bir adımın adli makamlar tarafından en iyi şekilde yürütüleceğine yol olan inancım ilk günden beri tamdır.

"ASILSIZ İDDİALAR..."

Ancak yine ilk günden beri bir takım medya organları ve sosyal medyada imalatını yaptığımdan, evimde uyuşturucu madde bulunduğu gibi asılsız iddialardan, evimin üzerinde drone uçurulmasına kadar varan itibarsızlaştırma girişimleri ile ilgili olarak suç duyurularında bulunduğumuzu ve bu sürecin hukuk önünde sonuna kadar takip edileceğinin bilmesini önemle rica ediyorum.

SEÇİM KARARINI AÇIKLADI

Bugün şunu dediler, bunu yazdılar diyerek tek tek cevap verme yolunu seçmiyorum. Çünkü bu Fenerbahçe'yi daha fazla tüm bu tartışmaların merkezine çeker. Benim tercih ettiğim yol bu camiaya doğruları sakinlikle anlatmaktır. Kulübümüzün göreve geldiğimizden bu yana mevcut durumunu düşündüğümüzde, Fenerbahçemizin finansal özgürlüğüne bu kadar yakın oluşu, Avrupa ve ligde oynanacak maçlarımızın programı, şampiyonluğa olan inancımız, ilk yarıyı namağlup bitirmiş oluşumuz ve hedefe her gün daha da yaklaşmamız, tüm branşlarda yeni yönetim olarak başlattığımız ve bitirilmesi gereken dünya çapında transferler, projeler ve yapılacak işlerin tümü nedeniyle başkanlık görevimi sezon sonuna kadar sürdürecek, sonrasında da kulübümüzü yönetim kurulumuzla birlikte olağanüstü genel kurula götüreceğiz.

Bu süreçte tüm odağım sezon sonuna kadar üstlendiğim sorumluluklarımı eksiksiz olarak yapmak ve kulübümüzü hiçbir kişisel gündem olmadan genel kurul iradesine hazırlamaktır. Sezon sonu için aldığım bu karar, belki de bugün için almam gereken bir karar.

Çünkü şahsımla ilgili devam eden bir davanın, kulübümüzü yeniden hukuki sürecin içerisine çekmesini istemiyorum. Ancak bir yandan da başarmamız gereken şeyler olduğu açık. Yapılması gereken oldukça fazla konu var. Fenerbahçe'nin önceliklerini düşünmek, bu makamda oturan herkesin temel zorunluluğudur.

"DÜŞÜNDÜĞÜM TEK BİR ŞEY VARDI"

Bu kararı alırken düşündüğüm tek bir şey vardı, bu süreç bir noktadan sonra hukuki bir tartışmanın ötesine geçerek Fenerbahçemizin etrafında bir gündeme dönüşmeye başladı. Beni asıl düşündüren asıl zorlayan da bu oldu... Bu bir geri adımın değil, Fenerbahçe’nin yolunu berraklaştırma iradesinin sonucudur.

"BU TOPRAKLARIN DEĞERLERİ İLE YETİŞTİM"

Ben bundan 61 yıl önce Amerikalı bir anneyle Kırıkkaleli bir babanın evladı olarak dünyaya geldim. Farklı kültürler içinde büyüdüm ama vatan denildiğinde nerede durulacağını bilen, bu toprakların değerleri ile yetişmiş bir insan oldum. Hayatta iki şey çok sevdim, Fenerbahçe’yi ve sporu... Sporu yalnızca bir rekabet alanı değil, çocukları hayata bağlayan gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutan bir güç olarak gördüm. Bu inançla yıllar boyunca ülkemin dört bir yanında imkanı olmayan çocukların sporla buluşabilmesi için tesisler kurdum, okullar açtım. Bunu bugün anlatmak için değil zaten böyle yaşadığım için yaptım.

"O MADDEYİ NE GÖRDÜM, NE KULLANDIM"

Son haftalarda hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili şunu açıkça ifade etmek isterim. Hayatım boyunca sağlıklı yaşamı savunmuş sporla iç içe bir hayat sürmüş biriyim. Ben raporda belirtilen maddeyi hayatımda ne kullandım ne de gördüm. Hakkımda yürüyen sürecin de hukuk içinde ilgili tüm kurumlar nezdinde ve olması gerektiği gibi sonuçlanacağına dair inancım tamdır. Ben ne adaletten kaçtım ne de kaçıyorum...

Söylenecek her sözün cevaplanacak her iddianın yeri hukuktur. Şimdi bu noktada şunu açıkça ifade etmek istiyorum ben bu göreve şampiyonluk hayaliyle geldim ve bu hayali yarım bırakmak istemiyorum. Bu camia tarih boyunca en zor dönemlerini omuz omuza vererek aşmıştır.

"TARAFTARLARIMIZA YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bu vesileyle sürecin ilk gününden bu yana büyük bir sağduyu ile yanımda duran desteğini hiçbir zaman esirgemeyen siz kıymetli taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Aynı zamanda gazetecilik mesleğini sorumlulukla, etik ilkeler çerçevesinde icra eden hüküm vermek yerine gerçeğin peşinde duran basın mensuplarına da teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Şimdi bu sorumluluk duygusuyla şunu açıkça ifade etmek istiyorum. Bu başladığım yolu Fenerbahçe’ye yakıştığı şekilde tamamlama iradesidir. Bunun böyle olacağını da kimsenin şüphesi olmasın. Bu Fenerbahçe’yi yeniden sahada konuşulan, hedefleri ile anılan kupalarla buluşan bir grup haline getirmek idealidir. Sezon sonuna kadar sizlere verdiğim sözü tutmak ve bu sorumluluğu layıkıyla taşımak benim en temel görevimdir. Fenerbahçe’yi hak ettiği yere taşımak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman ve her yerde tüm gücümle çalışmaya devam edeceğim. Hepinizin sevgi ve saygıyla selamlıyorum