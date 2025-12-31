SPOR

Galatasaray efsanesi Gökmen Özdenak hayatını kaybetti

Televizyon ekranlarının tanınan yüzü ve Galatasaray'ın efsanelerinden olan Gökmen Özdenak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Galatasaray kulübü, Özdenak'ın hayatını kaybetmesinin ardından başsağlığı mesajı paylaştı.

Galatasaray efsanesi Gökmen Özdenak hayatını kaybetti
Mustafa Fidan

Galatsaray'ın efsane futbolcu Gökmen Özdenak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Önceki gün yoğun bakıma alınan 78 yaşındaki Özdenak'ın, 29 Aralık'ta evinde 40 dakika boyunca nefessiz kaldığı ve nabzının durduğu bildirildi.

Galatasaray efsanesi Gökmen Özdenak hayatını kaybetti 1

YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI: GÖKMEN ÖZDENAK HAYATINI KAYBETTİ

Dün Yapılan müdahalelerle yeniden hayata döndürülen Gökmen Özdenak, entübe edilerek hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Özdenak'ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Galatasaray efsanesi Gökmen Özdenak hayatını kaybetti 2

GALATASARAY'IN EFSANE İSİMLERİ ARASINDAYDI

Futbolseverlerin Telegol programıyla tanıdığı Gökmen Özdenak profesyonel futbol kariyerine 1965 yılında İstanbulspor'da başladı. Özdenak 67 yılında transfer olduğu Galatasaray'da 13 yıl forma giydi. Efsane futbolcu, Galatasaray ve İstanbulspor'un eski futbolcularından ve eski milli kalecilerden Yasin Özdenak'ın abisi. Spor yazarlığının yanı sıra uzun yıllar farklı TV Kanallarında yayınlanan Telegol isimli programda yorumculuk yaptı.

GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI PAYLAŞIMI

Gökmen Özdenak'ın vefatıyla ilgili Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer verildi:

"Galatasaray’ın unutulmaz oyuncularından, spor yazarı, yorumcu, kulübümüzün 6225 sicil numaralı Divan üyesi Gökmen Özdenak’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Henüz 20 yaşındayken Galatasaray’da futbolculuk serüveni başlayan Gökmen Özdenak, 13 yıl boyunca sarı-kırmızılı formamızı giydi. Bu dönemde kazandığı 4 lig şampiyonluğu ve 2 Türkiye Kupası’na golleriyle önemli katkı verdi. Futbolcu bir aileden gelen Gökmen Özdenak’ın kardeşleri Yasin Özdenak, Doğan Özdenak ve Mustafa Özdenak; Galatasaray armasını gururla taşıyan futbolcular olarak tarihe geçtiler. 1976’da Galatasaray’ın Avrupa kupalarındaki 50. golünü kaydederek kulüp tarihine adını yazdırdı. Ay-yıldızlı formayı 14 kez sırtına geçiren Gökmen Özdenak, futbolculuk kariyerinden sonra uzun yıllar çeşitli televizyon programlarında futbol yorumculuğu ve spor yazarlığı yaptı. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."

31 Aralık 2025
31 Aralık 2025

