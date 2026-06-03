Fenerbahçe'de Tedesco tehlikesi! Gözünü eski öğrencisi Oosterwolde'ye dikti

Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezonun 4. haftasındaki kritik Trabzonspor galibiyetiyle göreve başlayan ve 31. haftadaki Galatasaray mağlubiyetinin ardından takıma veda eden Domenico Tedesco'nun yeni durağındaki hedefleri netleşiyor. Çizme'nin köklü ekiplerinden Bologna'nın teknik direktörlük koltuğuna oturan deneyimli çalıştırıcı, kadro planlaması için rotayı yeniden Kadıköy'e çevirdi.

BOLOGNA'DA İLK HEDEF OOSTERWOLDE

İtalyan spor basınının önde gelen kaynaklarından La Repubblica Bologna'da yer alan habere göre; yeni takımıyla iddialı bir kadro kurmak isteyen Tedesco, Bologna'ya yapacağı ilk flaş transferi Fenerbahçe'den gerçekleştirmeyi planlıyor. Haberin detaylarında, İtalyan çalıştırıcının sarı-lacivertli formayla savunmada sergilediği atletizm ve dinamizmle dikkatleri üzerine çeken eski öğrencisi Jayden Oosterwolde'yi gözüne kestirdiği iddia edildi.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü Şu an gösterilecek kampanya bulunmuyor.

Tedesco'nun bu transferdeki ısrarına rağmen, Fenerbahçe yönetiminin Hollandalı savunmacıyı kolay kolay bırakmaya niyeti yok. Kadronun kilit isimlerinden biri haline gelen 23 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli yönetimin masasında netleşmiş durumda. Sarı-lacivertli kurmayların, daha önce de Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına giren Jayden Oosterwolde için kapıyı en az 20 milyon Euro'dan açacağı ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı vurgulandı.