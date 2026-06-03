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Fenerbahçe'de Tedesco tehlikesi! Gözünü eski öğrencisi Oosterwolde'ye dikti

Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldıktan sonra İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın başına geçen teknik direktör Domenico Tedesco, ilk transfer hedefini eski takımından belirledi. İtalyan çalıştırıcının, sarı-lacivertlilerin parlayan yıldızı Jayden Oosterwolde'yi İtalya'ya götürmek istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Tedesco tehlikesi! Gözünü eski öğrencisi Oosterwolde'ye dikti
Emre Şen
Jayden Oosterwolde

Jayden Oosterwolde

HOL Hollanda
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezonun 4. haftasındaki kritik Trabzonspor galibiyetiyle göreve başlayan ve 31. haftadaki Galatasaray mağlubiyetinin ardından takıma veda eden Domenico Tedesco'nun yeni durağındaki hedefleri netleşiyor. Çizme'nin köklü ekiplerinden Bologna'nın teknik direktörlük koltuğuna oturan deneyimli çalıştırıcı, kadro planlaması için rotayı yeniden Kadıköy'e çevirdi.

BOLOGNA'DA İLK HEDEF OOSTERWOLDE

Fenerbahçe de Tedesco tehlikesi! Gözünü eski öğrencisi Oosterwolde ye dikti 1

İtalyan spor basınının önde gelen kaynaklarından La Repubblica Bologna'da yer alan habere göre; yeni takımıyla iddialı bir kadro kurmak isteyen Tedesco, Bologna'ya yapacağı ilk flaş transferi Fenerbahçe'den gerçekleştirmeyi planlıyor. Haberin detaylarında, İtalyan çalıştırıcının sarı-lacivertli formayla savunmada sergilediği atletizm ve dinamizmle dikkatleri üzerine çeken eski öğrencisi Jayden Oosterwolde'yi gözüne kestirdiği iddia edildi.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO

Fenerbahçe de Tedesco tehlikesi! Gözünü eski öğrencisi Oosterwolde ye dikti 2

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Tedesco'nun bu transferdeki ısrarına rağmen, Fenerbahçe yönetiminin Hollandalı savunmacıyı kolay kolay bırakmaya niyeti yok. Kadronun kilit isimlerinden biri haline gelen 23 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli yönetimin masasında netleşmiş durumda. Sarı-lacivertli kurmayların, daha önce de Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına giren Jayden Oosterwolde için kapıyı en az 20 milyon Euro'dan açacağı ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Jayden Oosterwolde
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