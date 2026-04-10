Fenerbahçe'de Tedesco üç yıldız ismi Kayseri'ye götürmedi!

Fenerbahçe’de Kayserispor deplasmanı öncesi kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerde tedavi süreçleri devam eden 3 önemli isim kafilede yer almadı.

İsmail Yüksek

İsmail Yüksek

Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Fenerbahçe'ye Kayseri deplasmanı öncesi 4 eksik! Sarı-lacivertli kulüp; İsmail Yüksek, Marco Asensio, Edson Alvarez ve Mert Hakan Yandaş’ın hazır olmadıkları gerekçesiyle Kayserispor maçı kamp kadrosuna alınmadığını duyurdu.

İşte Fenerbahçe’nin Kayseri kafilesindeki son durum...

YILDIZ İSİMLER İSTANBUL'DA KALDI

Teknik heyet, sakatlık sonrası tam hazır olmayan oyuncularını riske etmeme kararı aldı. Bu kapsamda Marco Asensio, Edson Alvarez ve İsmail Yüksek, Kayserispor maçı kadrosuna dahil edilmedi.

İSMAİL YÜKSEK İÇİN "TEK İDMAN" KARARI

Milli futbolcu İsmail Yüksek, hafta boyunca sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalmıştı. Sadece haftanın son antrenmanında takımla birlikte çalışabilen İsmail’in, maç kondisyonu açısından yetersiz görülmesi sebebiyle Kayseri’ye götürülmediği öğrenildi.

ASENSIO VE ALVAREZ’İN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Marco Asensio: Geçtiğimiz günlerde sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edilen İspanyol yıldızın tedavisi devam ediyor.

Edson Alvarez: Sakatlığını yeni atlatan ve takımdan ayrı çalışan Meksikalı orta sahanın, bir sonraki hafta oynanacak maçlara yetiştirilmesi hedefleniyor.

KADRO BELLİ OLDU!

Sarı-lacivertlilerin Kayserispor maçı kadrosu belli oldu.

Galatasaray & Kocaelispor - Hemen Oyna

Galatasaray & Kocaelispor - Hemen Oyna
Marco Asensio Kayserispor Mert Hakan Yandaş İsmail Yüksek fenerbahçe Edson Alvarez
