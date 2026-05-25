Aziz Yıldırım finansal tehlikeyi açıkladı! "UEFA'dan ceza alırsınız"

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, İstanbul Kuyumcular Odası'nı ziyaretinde tarihi açıklamalara imza attı. Seçime son kez girdiğini belirten Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün rakipleriyle baş edecek durumda olmadığını vurgularken, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho konusunda "O kazığı yedik" diyerek çok konuşulacak bir transfer itirafında bulundu.

AZİZ YILDIRIM'DAN GÜNDEM SARSAN AÇIKLAMALAR: "BU SENE ŞAMPİYON OLAMAZSAK UZUN YILLAR OLAMAYIZ!"

Fenerbahçe’nin 12 yıldır istikrarı ve başarıyı yakalayamadığını hatırlatan tecrübeli futbol adamı, bu sezonun kulübün kader seçimi olduğunu belirterek, "Biz bu sene şampiyon olamazsak uzun yıllar şampiyon olamayız" uyarısında bulundu.

"FENERBAHÇE RAKİPLERİYLE BAŞ EDECEK DURUMDA DEĞİL"

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Seçime son kez girdiğini ve amacının sadece Fenerbahçe'yi düştüğü bu durumdan kurtarmak olduğunu söyleyen Aziz Yıldırım, kulübün mevcut idari yapısını şu sözlerle eleştirdi:

"Bir daha gelmeyeceğim çünkü hayatım güzel. İşlerim iyi, çocuğumla iyi bir süreç yaşıyorum. Ama bir tarafta da görevimiz dönemindeki sıkıntıları unutamadığımız bir Fenerbahçe'miz var. Fenerbahçe, 4 yılı benim dönemimde olmak üzere 12 yıldır maalesef istikrarı yakalayamadı. Şimdi öyle bir noktaya geldi ki güçlü yönetimleri olmadığı için rakipleriyle baş edecek durumda değil. Para her şey değil, para her şeyi çözmez. Onun yanında akıl ve aklın verdiği güç olması lazım. Akan kanı biz inanıyoruz ki bizden başka kimse durduramaz."

JOSE MOURINHO İTİRAFI! "O KAZIĞI YEDİK!"

Teknik direktör adayları konusunda isim vermekten kaçınacağını söyleyen Aziz Yıldırım, geçmişte dünyaca ünlü teknik adam Jose Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho ile yaşanan sürecin perde arkasını ilk kez anlattı.

Yıldırım, "Mourinho'da o kazığı yedik. Gittim, anlaştım, konuştum kendisiyle. Mahmut ve Önder beyler Portekiz'e imza atmaya gittiler. Menajeri hastaydı, Mourinho'nun imzası kalmıştı. Sonrasında ise malum, işin şekli değişti. O yüzden yeni hocayı ancak seçimi kazanınca söyleyeceğiz. Aykut Kocaman ile ilgili de iddialar var; kendisini 15 gündür görmedim. Etki altında kalmamak ve hata yapmamak için bekliyorum." dedi.

TRANSFER MÜJDESİ: "2 SANTRAFOR ALACAĞIZ, İSİMLERİ BELLİ"

Sarı-lacivertli taraftarlara transfer müjdesi de veren Yıldırım, gol yollarındaki sorunu kökten çözeceklerini belirtti. Kurdukları eski sporculardan oluşan futbol aklının gece gündüz çalıştığını ifade eden Yıldırım, transfer bütçesini şu şekilde özetledi:

"2 tane santrfor alacağız ve isimleri belli. Kendileri ve kulüpleriyle görüşmeler devam ediyor. Yurt dışına gidiyorum, menajerleriyle son konuşmaları yapacağız. Karşı taraf açıklayacağı için, gençler de heyecanlı diye golcü alacağımızı şimdiden söyledim.

Takıma en fazla 6 transfer yapacağız. Çok yıldız getirdik tek başına yetmiyor, takım yaratmamız lazım. Oyuncuların hepsi sezon başlayana kadar hazır gelecek. Rahat olun, söz veriyorum şampiyon olacağız."

CAS DAVASI VE GEÇMİŞE DAİR ÇARPICI SÖZLER

8 yıl önce mevcut yönetime "Buradan üzülerek gidersiniz" dediğini hatırlatan Aziz Yıldırım, CAS davasından çekilme süreciyle ilgili gelen bir soruya ise net bir yanıt verdi: "Ankara'dan memleketin faydası için davanın çekilmesi gerektiğini ifade etmişler. Yönetimdeki arkadaşlar da çektiler. Ancak ben, Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu bu çekilme kararını imzalamadık, bunu da herkes bilsin." dedi.

"ONU GETİRECEĞİZ, BUNU GETİRECEĞİZ DİYORLAR; GETİREMEZSİNİZ, UEFA'DAN CEZA ALIRSINIZ!"

Mevcut yönetimin transfer vaatlerini finansal fair-play ve UEFA kuralları üzerinden eleştiren Aziz Yıldırım, kontrolsüz harcamaların kulübü çok büyük bir mali felakete sürükleyeceğini belirterek rakiplerine sert bir uyarıda bulundu. Yıldırım, "Onu getireceğiz, bunu getireceğiz diyorlar. Getiremezsiniz. UEFA'dan ceza alırsınız. Ceza katlanarak ilerliyor. Örnek veriyorum: 500 milyon Euro gelirin varsa yarısı kadar ceza ödersiniz. Bunu da kimse ödeyemez. Hataya devam ederseniz küme düşme cezası alırsınız. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

"EDERSON; SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Kaleci Ederson'un performansına değinen Aziz Yıdırım, "Ederson iyi kaleci. Kaleciye nereden vuruyorlar, aldığı para nedeniyle. Oyuncu almadı o parayı, siz verdiniz. Oyunculara hepimiz sahip çıkmalıyız." dedi.

"15 GÜNDÜR KOCAMAN'I GÖRMEDİM"

Aziz Yıdırım, "15 gündür Aykut Kocaman'ı görmedim. Daha önce her hafta yemek yiyorduk. Etki altında kalmamak ve hata yapmamak için bekliyorum. Yabancıya karışamazsın. Yerli de her şeye müdahale ettirmez. İkisinin de olumlu-olumsuz tarafları var." diyerek sözlerini noktaladı.