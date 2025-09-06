SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de teknik direktör adaylarından Tedesco yönetime mesaj yolladı! ‘‘Ben ilk yıl şampiyon yaparım bu takımı’’

Fenerbahçe’de teknik direktör adaylarından Domenico Tedesco’nun yönetime mesaj yolladığı iddia edildi. Tedesco’nun ‘‘Ben ilk yıl şampiyon yaparım bu takımı’’ sözleri gündem oldu…

Fenerbahçe'de teknik direktör adaylarından Tedesco yönetime mesaj yolladı! ‘‘Ben ilk yıl şampiyon yaparım bu takımı’’
Burak Kavuncu

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan boşalan teknik adamlık görevine getirilecek adaylar 2’ye indi. Sarı lacivertli yönetim geçtiğimiz günlerde yaptığı yönetim kurulu toplantısında Futbol Direktörü Devin Özek’in teknik direktör adayları için sunum yaptığını ve pazartesi gününe kadar bu konunun netleşeceğini açıklamıştı. Toplantının ardından Spaletti ve Postecoglou’nun olumsuz geri dönüşleri sonrası aday sayısı 2’ye indi. Domenico Tedesco ve İsmail Kartal…

TEDESCO’DAN AÇIKLAMA!

Fenerbahçe de teknik direktör adaylarından Tedesco yönetime mesaj yolladı! ‘‘Ben ilk yıl şampiyon yaparım bu takımı’’ 1

HT Spor'un haberine göre Domenico Tedesco, Fenerbahçe'ye gelmeye hazır. Ahmet Selim Kul, aktardığı haberde Tedesco'nun Fenerbahçe'ye şampiyonluk sözü verdiğini ifade etti ve şöyle konuştu:

"Tedesco konusunda pozitif durumlar şöyle: Yeni nesil teknik direktör Farioli gibi. Artık moda bu. Bu tarz bir teknik direktör. Şunu söylemiş; Ben ilk yıl şampiyon yaparım bu takımı demiş.

Kariyerindeki sıçramayı tam tamamladığını düşünmüyor. Bu yüzden oldukça heyecanlı ve istekli. Fenerbahçe'nin kendisine bu sıçramayı yaptıracağını düşünüyor. "Bu takımla tam 4-2-3-1 oynarım" şeklinde yaklaşıyormuş."

DEVİN ÖZEK SUNUM YAPTI…

Fenerbahçe de teknik direktör adaylarından Tedesco yönetime mesaj yolladı! ‘‘Ben ilk yıl şampiyon yaparım bu takımı’’ 2

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, son olarak Domenico Tedesco ismini Fenerbahçe'ye önerdi ve İtalyan teknik adamla ilgili sunum yaptı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Frankfurt taraftarlarından Galatasaray için saygısızca açıklamaFrankfurt taraftarlarından Galatasaray için saygısızca açıklama
Sadettin Saran'dan bomba gibi açıklamalar! Sadettin Saran'dan bomba gibi açıklamalar!
Anahtar Kelimeler:
Teknik Direktör José Mourinho fenerbahçe Devin Özek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Babası gibi şehit oldu

Babası gibi şehit oldu

ÖTV oranı yüzde 0'dı, Erdoğan o kararı imzaladı

ÖTV oranı yüzde 0'dı, Erdoğan o kararı imzaladı

Sadettin Saran'dan bomba gibi açıklamalar!

Sadettin Saran'dan bomba gibi açıklamalar!

Frankfurt taraftarlarından Galatasaray için saygısızca açıklama

Frankfurt taraftarlarından Galatasaray için saygısızca açıklama

Beşiktaş, Arsenal'ın yıldızı Trossard için 22 milyon Euro teklif etti! Kartal kesenin ağzını sonuna kadar açtı...

Beşiktaş, Arsenal'ın yıldızı Trossard için 22 milyon Euro teklif etti! Kartal kesenin ağzını sonuna kadar açtı...

Rachid Ghezzal'dan herkesi şaşırtan hamle! Futbolu bırakacak derken Fransız devine transfer oldu

Rachid Ghezzal'dan herkesi şaşırtan hamle! Futbolu bırakacak derken Fransız devine transfer oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.