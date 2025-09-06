Fenerbahçe'de teknik direktör adaylarından Tedesco yönetime mesaj yolladı! ‘‘Ben ilk yıl şampiyon yaparım bu takımı’’

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan boşalan teknik adamlık görevine getirilecek adaylar 2’ye indi. Sarı lacivertli yönetim geçtiğimiz günlerde yaptığı yönetim kurulu toplantısında Futbol Direktörü Devin Özek’in teknik direktör adayları için sunum yaptığını ve pazartesi gününe kadar bu konunun netleşeceğini açıklamıştı. Toplantının ardından Spaletti ve Postecoglou’nun olumsuz geri dönüşleri sonrası aday sayısı 2’ye indi. Domenico Tedesco ve İsmail Kartal…

TEDESCO’DAN AÇIKLAMA!

HT Spor'un haberine göre Domenico Tedesco, Fenerbahçe'ye gelmeye hazır. Ahmet Selim Kul, aktardığı haberde Tedesco'nun Fenerbahçe'ye şampiyonluk sözü verdiğini ifade etti ve şöyle konuştu:

"Tedesco konusunda pozitif durumlar şöyle: Yeni nesil teknik direktör Farioli gibi. Artık moda bu. Bu tarz bir teknik direktör. Şunu söylemiş; Ben ilk yıl şampiyon yaparım bu takımı demiş.

Kariyerindeki sıçramayı tam tamamladığını düşünmüyor. Bu yüzden oldukça heyecanlı ve istekli. Fenerbahçe'nin kendisine bu sıçramayı yaptıracağını düşünüyor. "Bu takımla tam 4-2-3-1 oynarım" şeklinde yaklaşıyormuş."

DEVİN ÖZEK SUNUM YAPTI…

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, son olarak Domenico Tedesco ismini Fenerbahçe'ye önerdi ve İtalyan teknik adamla ilgili sunum yaptı.