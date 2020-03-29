Fenerbahçe'de teknik direktörlük için Erol Bulut sesleri yükseliyor

Fenerbahçe'de başarısız geçen dönemin ardından gelecek sezon için kollar sıvandı. Yeni teknik direktör ve yardımcıları netleşmeye başladı. Fenerbahçe'de teknik direktör için Erol Bulut'un ismi ön plana çıkarken, çalışmalar sürüyor. Bulut'un hem konumunu güçlendirmek hem de taraftar desteğini artırmak isteyen yönetim, yanına kulüpte daha önce futbol oynamış sevilen bir ismi getirmeyi planlıyor.
KUYT İSMİ DE GEÇİYOR
Sezon başında takıma katılan kaptan Emre Belözoğlu, Ersun Yanal'ın ayrılışının ardından antrenmanları yöneten isim olmuştu. Emre Belözoğlu'na Volkan Demirel eşlik etmişti. Kulübe yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre son olarak Dirk Kuyt'a teklif götürüldü.
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