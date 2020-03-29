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Fenerbahçe'de teknik direktörlük için Erol Bulut sesleri yükseliyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.03.2020 16:23 | Son Güncelleme

Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi. Gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden start veren Fenerbahçe'de yeni teknik direktör ve yardımcıları netleşmeye başladı.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için Erol Bulut sesleri yükseliyor

Fenerbahçe'de başarısız geçen dönemin ardından gelecek sezon için kollar sıvandı. Yeni teknik direktör ve yardımcıları netleşmeye başladı. Fenerbahçe'de teknik direktör için Erol Bulut'un ismi ön plana çıkarken, çalışmalar sürüyor. Bulut'un hem konumunu güçlendirmek hem de taraftar desteğini artırmak isteyen yönetim, yanına kulüpte daha önce futbol oynamış sevilen bir ismi getirmeyi planlıyor.

KUYT İSMİ DE GEÇİYOR

Sezon başında takıma katılan kaptan Emre Belözoğlu, Ersun Yanal'ın ayrılışının ardından antrenmanları yöneten isim olmuştu. Emre Belözoğlu'na Volkan Demirel eşlik etmişti. Kulübe yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre son olarak Dirk Kuyt'a teklif götürüldü.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Erol Bulut

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