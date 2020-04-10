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Fenerbahçe'de teknik direktörlük için sürpriz isim! Marc Wilmots...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.04.2020 21:13 | Son Güncelleme

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için sürpriz isim! Marc Wilmots...

Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından takımı tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Fenerbahçe yönetimi gündemine sürpriz bir ismi aldı.

Ajansspor'un haberine göre; teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe gündemine uzun yıllar Belçika A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Marc Wilmots aldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Marc Wilmots ile görüntülü görüşme yaptığı öğrenildi.

MARC WİLMOTS KİMDİR?

Futbola 1987 yılında başlayıp 2003 yılında bırakmıştır. 4 Dünya Kupası'nda forma giymiştir ve Belçika'nın dünya kupalarındaki en golcü futbolcusu olmuştur. Futbolu bıraktıktan sonra siyasete de girmiş ve Belçika Senatosu'nda görev almıştır. 2005 yılında ise senatörlükten istifa etmiştir.

  • Teknik direktörlük kariyeri
    2003 Schalke 04 (geçici)
    2004-2005 Sint-Truiden
    2009-2012 Belçika (asistan)
    2012-2016 Belçika
    2017 Fildişi Sahili
    2019 İran

Son olarak İran'ı çalıştıran Marc Wilmots, bir süredir boşta... Belçika ekolünden gelen Wilmots geçen sezon da Sarı-Lacivertlilerin gündeme gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Marc Wilmots teknik direktör

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
siz bırakın bu işi başkan. valla bırakın ya... bak seviyoruz sizi hala da saygımız baki ama bırakın rica ediyorum
hepside yalan fenerbahçenin yeni teknik direktörü benim.......!!!
olmaaaazzzzz.
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