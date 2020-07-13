Fenerbahçe'de Tolgay Arslan'a talip çıktı

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye bu transferi görüşmek için gelen Hannover 96'nın Türk teknik direktörü Kenan Koçak, Radyospor'da Spor Kazanı programına açıklamalarda bulundu. Tolgay Arslan'la ilgili konuşan Kenan Koçak, "Tolgay Arslan kendisini ispatlamış bir futbolcu. Bundesliga görmüş yetenekli bir isim. Biz her şeye açığız ve gelecek sezon adına iyi bir takım kurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

PAHALI GELDİ

Tolgay Arslan transferini görüşmek için geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Kenan Koçak, Tolgay Arslan'ın maliyetini yüksek buldu ve bu transferi şimdilik askıya aldı.Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana beklentilerin uzağında bir görüntü çizen Tolgay Arslan, bu sezon 5'i ilk 11 olmak üzere 13 maçta süre aldı. Çıktığı 13 karşılaşmada gol atma başarısı gösteremeyen Tolgay, 1 asist yaptı.

