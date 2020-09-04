SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ile yollar resmen ayrıldı

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ile yollar resmen ayrıldı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.09.2020 18:27 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolgay Arslan’ın sözleşmesini feshetti.

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ile yollar resmen ayrıldı

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolgay Arslan'ın sözleşmesini feshetti.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;

Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolgay Arslan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır.

Tolgay Arslan’a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

AVRUPA'DAN İLGİ VAR

Kariyerini Avrupa'da sürdürmeyi hedefleyen Tolgay ile Getafe, Valladolid ve Hannover'in ilgilendiği belirtiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela''1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela'
F.Bahçe'nin yeni başkan vekili Erol BilecikF.Bahçe'nin yeni başkan vekili Erol Bilecik
F.Bahçe'nin konuğu SivassporF.Bahçe'nin konuğu Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Trabzonspor'dan F.Bahçe'ye transfer çalımı
Trabzonspor'dan F.Bahçe'ye transfer çalımı
Fenerbahçe'de yıllık imza
Fenerbahçe'de yıllık imza
İşte Bursaspor'un F.Bahçe'den isteği para
İşte Bursaspor'un F.Bahçe'den isteği para
F.Bahçe'den bir transfer bombası daha
F.Bahçe'den bir transfer bombası daha
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Onyekuru, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti!
Onyekuru, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti!
Josa Sosa, Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Josa Sosa, Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Okuyucu Yorumları 4 yorum
isabet hangi akla hizmet alindi zaten oda soru isareti
Gunun en guzel haberi, Transfer yapmisiz gibi sevindim
dirarı ve serdar aziz kaldı bu kazmalardan da kurtulmak lazım
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ile yollar resmen ayrıldı
Fenerbahçe'de ayrılık
Simone Inzaghi: Vedat Muriqi doğru! Yönetim söz verdi
Lazio Vedat Muriç'i açıkladı!
Jose Sosa özel program dahilinde çalıştı
Fenerbahçe'de Sosa iş başında
Fenerbahçe'nin yeni başkan vekili Erol Bilecik
F.Bahçe'nin yeni başkan vekili Erol Bilecik
Fenerbahçe'de Tolgay Arslan, Hannover yolunda
F.Bahçe'den ayrılıyor
Fenerbahçe Burak Kapacak ile anlaştı iddiası
F.Bahçe'den bir transfer bombası daha
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.