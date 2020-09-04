Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ile yollar resmen ayrıldı

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolgay Arslan'ın sözleşmesini feshetti.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;
Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolgay Arslan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır.
Tolgay Arslan’a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Kariyerini Avrupa'da sürdürmeyi hedefleyen Tolgay ile Getafe, Valladolid ve Hannover'in ilgilendiği belirtiliyor.
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