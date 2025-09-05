Fenerbahçe'de toplantı sonrası karar! İsimler netleşti... İşte yeni hocanın açıklanacağı tarih

Fenerbahçe yönetim kurulu, perşembe günü yapılan toplantıda yeni teknik direktör konusunda net bir karar alamazken adayları büyük oranda netleştirdi.

Yönetici Hamdi Akın, İsmail Kartal ile anlaşırken, Sportif Direktör Devin Özek’in temas kurduğu isimler de değerlendirildi.

YÖNETİMDEN AÇIKLAMA

Toplantı sonrası yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgü, kulüp binasında açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin dört teknik direktör adayı üzerinde durduğunu belirten Belgü, “Devin, dört aday ile görüştü. Listeye yeni isimler eklendi, bazıları çıktı. Adaylarla nihai görüşmeler yapılacak, koşullar netleşecek. Hafta başına kadar teknik direktörümüz belli olacak,” dedi.

Hatalı bir karar vermek istemediklerini vurgulayan Belgü, “Sadece teknik direktör konusu görüşülüyor. Kimseyle anlaşma sağlanmadı. Oyun sistemi üzerine fikirlerimiz paylaşıldı. Adaylar arasında yerli ve yabancı isimler var, ancak çoğunluk yabancı,” diye ekledi.

2 GÜN SÜRE İSTEDİ

Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre, toplantı öncesi İsmail Kartal ile anlaşma noktasına gelinmişti. Yöneticilerin çoğu, kısa vadeli başarı için Kartal’ı destekliyor.

Devin Özek, yabancı teknik direktörlerle görüşmelerin raporlarını sundu. Şu an iki isim öne çıkıyor: Edin Terzic hemen göreve hazır olduğunu belirtirken, Luciano Spalletti düşünmek için iki gün süre istedi.

HAFTA BAŞINDA AÇIKLANIYOR

Başkan Ali Koç, nihai kararı vermek için pazar gününe kadar süre istedi. Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünün hafta başında açıklanması bekleniyor.