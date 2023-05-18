Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisine saatler kala karar! Serdar Aziz kadrodan çıkarıldı

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Fenerbahçe kritik mücadelede Karadeniz ekibi Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Zirve yarışı için oldukça büyük bir öneme sahip olan karşılaşmada 3 puandan başka çaresi olmayan Sarı-Lacivertliler taraftar desteğini arkasına alarak 3 puanı kapmayı ve şampiyonluk şansını kalan haftalara taşımanın hesaplarını yapıyor.

Trabzonspor'da ise yeni hocası Nenad Bjelica yönetiminde ilk derbi zaferini kazanmayı amaçlıyor.

KADRODAN ÇIKARILDI

Tüm bunlar yaşanırken maça saatler kala Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler'de milli futbolcu Serdar Aziz, teknik heyet kararıyla bu akşam oynanacak olan Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarıldı. Tecrübeli futbolcu, Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un verdiği karar doğrultusunda bu kritik mücadelede forma giyemeyecek.

