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Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisine saatler kala karar! Serdar Aziz kadrodan çıkarıldı

18.05.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, Fenerbahçe 34. haftanın kritik mücadelesinde sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadeleden mutlak 3 puan çıkarmak isteyen Sarı-Lacivertliler'de karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala beklenmedik bir karar geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisine saatler kala karar! Serdar Aziz kadrodan çıkarıldı
Serdar Aziz

Serdar Aziz

TR Türkiye
Yaş: 33 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Fenerbahçe kritik mücadelede Karadeniz ekibi Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Zirve yarışı için oldukça büyük bir öneme sahip olan karşılaşmada 3 puandan başka çaresi olmayan Sarı-Lacivertliler taraftar desteğini arkasına alarak 3 puanı kapmayı ve şampiyonluk şansını kalan haftalara taşımanın hesaplarını yapıyor.

Trabzonspor'da ise yeni hocası Nenad Bjelica yönetiminde ilk derbi zaferini kazanmayı amaçlıyor.

KADRODAN ÇIKARILDI

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Tüm bunlar yaşanırken maça saatler kala Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler'de milli futbolcu Serdar Aziz, teknik heyet kararıyla bu akşam oynanacak olan Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarıldı. Tecrübeli futbolcu, Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un verdiği karar doğrultusunda bu kritik mücadelede forma giyemeyecek.

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