SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği erken başladı! Szymanski ayrılığın eşinde...

Süper Lig devi Fenerbahçe’de transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertlilerde gelecek oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacaklar konusunda da hareketlilik oluştu. Sarı kanarya da Polonyalı orta saha oyuncusu Szymanski’nin takımdan ayrılacağı belirtildi. İşte detaylar…

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği erken başladı! Szymanski ayrılığın eşinde...
Burak Kavuncu
Sebastian Szymanski

Sebastian Szymanski

POL Polonya
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe’de teknik direktör Tedesco ile forma süresinde düşüş yaşayan Szymanski’nin takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. Sarı-lacivertli ekipte mutlu olmadığı öğrenilen ismin menajerine takım bulması için çağrıda bulunduğu belirtildi.

FENERBAHÇE’DE SATMAK İSTİYOR!

Fenerbahçe de transfer hareketliliği erken başladı! Szymanski ayrılığın eşinde... 1

Gazeteci Yağız Sabuncuğlu’nun haberine göre Szymanski Ocak transfer döneminde takımdan ayrılmak istiyor, Fenerbahçe'de oyuncuyu satmak istiyor.

MOURINHO TUTTU ONU!

Fenerbahçe de transfer hareketliliği erken başladı! Szymanski ayrılığın eşinde... 2

Yağız Sabuncuoğlu, ''Szymanski aslında Haziran'da ayrılacaktı, Jose Mourinho tuttu onu.'' dedi.

TRANSFER POLİTİKASINI BELİRLEDİ…

Fenerbahçe de transfer hareketliliği erken başladı! Szymanski ayrılığın eşinde... 3

Yağız Sabuncuğlu, ‘‘Fenerbahçe, Galatasaray maçının skorundan bağımsız 8 ve 9 numara almak istiyor. Gidişlere ve gelişlere göre de bir stoper, sağ kanat alabilir.’’ dedi.

‘‘İTALYA’DAN BİR OYUNCU VAR…’’

Fenerbahçe de transfer hareketliliği erken başladı! Szymanski ayrılığın eşinde... 4

Yağız Sabuncuğlu, ‘‘İtalya'dan izlenilen bir oyuncu var. Şu an onun için sessizliğimi koruyacağım. Ama şunu söyleyebilirim; hücum oyuncusu.’’ Açıklamasında bulundu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PFDK’dan 5 Süper Lig kulübüne ceza! Dev takımlar şok olduPFDK’dan 5 Süper Lig kulübüne ceza! Dev takımlar şok oldu
Mourinho'dan sürpriz karar! Herkes Rafa'yı beklerken Mou onu istedi... Mourinho'dan sürpriz karar! Herkes Rafa'yı beklerken Mou onu istedi...
Anahtar Kelimeler:
son dakika fenerbahçe Sebastian Szymanski Domenico Tedesco Yağız Sabuncuoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülerek üfledi, ağlayarak ayrıldı... Ehliyeti iptal edildi

Gülerek üfledi, ağlayarak ayrıldı... Ehliyeti iptal edildi

Kompresörlü işkencede acı haber... Çocuk işçi hayatını kaybetti

Kompresörlü işkencede acı haber... Çocuk işçi hayatını kaybetti

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Dolandırıcıyı ifşa edip, röportaj yaptılar... Pişkinliği 'pes' dedirtti

Dolandırıcıyı ifşa edip, röportaj yaptılar... Pişkinliği 'pes' dedirtti

İzinler artıyor! Yeni düzenleme için tarih geldi

İzinler artıyor! Yeni düzenleme için tarih geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.