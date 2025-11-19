Fenerbahçe'de transfer hareketliliği erken başladı! Szymanski ayrılığın eşinde...

Fenerbahçe’de teknik direktör Tedesco ile forma süresinde düşüş yaşayan Szymanski’nin takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. Sarı-lacivertli ekipte mutlu olmadığı öğrenilen ismin menajerine takım bulması için çağrıda bulunduğu belirtildi.

FENERBAHÇE’DE SATMAK İSTİYOR!

Gazeteci Yağız Sabuncuğlu’nun haberine göre Szymanski Ocak transfer döneminde takımdan ayrılmak istiyor, Fenerbahçe'de oyuncuyu satmak istiyor.

MOURINHO TUTTU ONU!

Yağız Sabuncuoğlu, ''Szymanski aslında Haziran'da ayrılacaktı, Jose Mourinho tuttu onu.'' dedi.

TRANSFER POLİTİKASINI BELİRLEDİ…

Yağız Sabuncuğlu, ‘‘Fenerbahçe, Galatasaray maçının skorundan bağımsız 8 ve 9 numara almak istiyor. Gidişlere ve gelişlere göre de bir stoper, sağ kanat alabilir.’’ dedi.

‘‘İTALYA’DAN BİR OYUNCU VAR…’’

Yağız Sabuncuğlu, ‘‘İtalya'dan izlenilen bir oyuncu var. Şu an onun için sessizliğimi koruyacağım. Ama şunu söyleyebilirim; hücum oyuncusu.’’ Açıklamasında bulundu.