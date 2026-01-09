SPOR

Süper Kupa'da flaş gelişme, TFF düğmeye bastı! Tarihi derbinin saati değişti

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev final öncesi "lodos" krizi büyüyor! Meteoroloji uyardı, TFF harekete geçti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki olumsuz hava koşulları nedeniyle maç saatiyle ilgili radikal bir karar verildi. TFF, yarın oynanacak Süper Kupa Finali’nin hava şartları nedeniyle 18.45’te oynanacağını açıkladı.

Süper Kupa'da flaş gelişme, TFF düğmeye bastı! Tarihi derbinin saati değişti
Emre Şen

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa finali için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) son noktayı koydu. Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden gelen kuvvetli rüzgar ve yağış uyarıları sonrası maç saati revize edildi.

MAÇ SAATİ GERİYE ÇEKİLDİ

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının saati hava şartları sebebiyle 18.45 olarak değiştirildi.

TFF yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü (yarın) oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinin meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından değiştirilmesine karar verilmiştir. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda daha önce 20.30’da başlaması planlanan müsabakanın başlangıç saati, İstanbul Valiliğinin yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarıları da dikkate alınarak saat 18.45’e çekilmiştir."

100 KM HIZINDA LODOS OLACAK!

Süper Kupa da flaş gelişme, TFF düğmeye bastı! Tarihi derbinin saati değişti 1

Galatasaray-Fenerbahçe maçında 100 kilometreye ulaşabilecek lodos ve yağmur bekleniyor. Lodosu en çok Fenerbahçelilerin bulunacağı Kuzey Kale Arkası tribünü alacak.

