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Fenerbahçe'de transfer sonrası ayrılık! "Uyum sağlayamadım"

12.05.2023 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de sezon sonuna yaklaşılırken transfer çalışmaları da iyiden iyiye hız kazanırken Sarı-Lacivertliler ilk hamlesini Göztepe'den kiralık olarak kadroya katılan İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna katarak yapmıştı. Fenerbahçe'de kadroya katılan isimlerin yanı sıra bir isme de veda edilmeye hazırlanılıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de transfer sonrası ayrılık! "Uyum sağlayamadım"
Joao Pedro

Joao Pedro

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk transfer Fenerbahçe'den gelmişti. Sarı-Lacivertliler iç ve dış transferde hamlelerini yapmaya başlarken, Göztepe'den kiralık olarak kadroya katılan İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonu kullanılarak 24 yaşındaki file bekçisinin tapusu alınmıştı.

Fenerbahçe ilk transferini yaptı! 1.2 milyon Euro... Fenerbahçe ilk transferini yaptı! 1.2 milyon Euro...

AYRILIK KARARI...

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Fenerbahçe'de gözler bir yandan da takımdan ayrılacak futbolculara çevrilirken, ilk ayrılık da belli oldu. İddiaya göre Sarı-Lacivertliler'de İtalyan ekibi Cagliari'den kadroya katılan Pedro ile ayrılık kararı alındı.

"TÜRKİYE'YE UYUM SAĞLAYAMADI"

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Geçtiğimiz günlerde, Türkiye'ye uyum sağlayamadığı bildirilen deneyimli forvetin İtalya'ya geri dönmek istediği aktarıldı. Fenerbahçe sezon başında Pedro'nun bonservisi için 4.68 milyon Euro ödemişti. Fenerbahçe, İtalya'dan Genoa, Frosinone, Empoli ve Bologna gibi takımların kıskacında olan Joao Pedro'nun bonservisinde zarar etmek istemiyor.

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