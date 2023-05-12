Fenerbahçe'de transfer sonrası ayrılık! "Uyum sağlayamadım"

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk transfer Fenerbahçe'den gelmişti. Sarı-Lacivertliler iç ve dış transferde hamlelerini yapmaya başlarken, Göztepe'den kiralık olarak kadroya katılan İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonu kullanılarak 24 yaşındaki file bekçisinin tapusu alınmıştı.

AYRILIK KARARI...

Fenerbahçe'de gözler bir yandan da takımdan ayrılacak futbolculara çevrilirken, ilk ayrılık da belli oldu. İddiaya göre Sarı-Lacivertliler'de İtalyan ekibi Cagliari'den kadroya katılan Pedro ile ayrılık kararı alındı.

"TÜRKİYE'YE UYUM SAĞLAYAMADI"

Geçtiğimiz günlerde, Türkiye'ye uyum sağlayamadığı bildirilen deneyimli forvetin İtalya'ya geri dönmek istediği aktarıldı. Fenerbahçe sezon başında Pedro'nun bonservisi için 4.68 milyon Euro ödemişti. Fenerbahçe, İtalya'dan Genoa, Frosinone, Empoli ve Bologna gibi takımların kıskacında olan Joao Pedro'nun bonservisinde zarar etmek istemiyor.

