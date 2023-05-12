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Fenerbahçe'de ilk transfer hamlesini yaptı! Sarı-Lacivertliler İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı

12.05.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası kaleye emanet ettiği İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı. Sarı-Lacivertliler Eğribayat'ın 1.2 milyon Euro olan opsiyonunu kullanarak, 24 yaşındaki file bekçisinin tapusunu aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de ilk transfer hamlesini yaptı! Sarı-Lacivertliler İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı
İrfan Can Eğribayat

İrfan Can Eğribayat

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın ameliyat olması sonrası sonra kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat, ortaya koyduğu performansla alkış toplarken 24 yaşındaki file bekçisi sarı-lacivertli yönetim ve teknik heyetin de gözüne girdi.

TRANSFERDE MUTLU SON

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İrfan Can'dan memnun olan Fenerbahçe yönetiminin Eğribayat için harekete geçtiği bilinirken, Sarı-Lacivertliler bu transfer mutlu sona ulaştı.

1.2 MİLYON EURO...

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DHA'nın haberine göre; 1.2 milyon euro satın alma opsiyonu kullanılan Eğribayat'ın Göztepe'de bulunan bonservisi alındı.

MAÇ BAŞINA 1.4 GOL

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24 yaşındaki file bekçisi, bu sezon ligde oynadığı 5 karşılaşmada maç başına 2.6 kurtarış yaptı. Fenerbahçe bu süreçte 7 kez topu ağlarında görürken, İrfan Can maç başına 1.4 gol yedi.

Sarı lacivertlilerin 15 Nisan’da oynadığı MKE Ankaragücü mücadelesinde formayı devralan İrfan Can Eğribayat’ın kalesinde gördüğü 7 golün tamamı ceza sahasından geldi. Genç file bekçisi ceza sahası dışından atılan 7 şuta da engel oldu.


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