Fenerbahçe'de ilk transfer hamlesini yaptı! Sarı-Lacivertliler İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın ameliyat olması sonrası sonra kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat, ortaya koyduğu performansla alkış toplarken 24 yaşındaki file bekçisi sarı-lacivertli yönetim ve teknik heyetin de gözüne girdi.
İrfan Can'dan memnun olan Fenerbahçe yönetiminin Eğribayat için harekete geçtiği bilinirken, Sarı-Lacivertliler bu transfer mutlu sona ulaştı.
DHA'nın haberine göre; 1.2 milyon euro satın alma opsiyonu kullanılan Eğribayat'ın Göztepe'de bulunan bonservisi alındı.
24 yaşındaki file bekçisi, bu sezon ligde oynadığı 5 karşılaşmada maç başına 2.6 kurtarış yaptı. Fenerbahçe bu süreçte 7 kez topu ağlarında görürken, İrfan Can maç başına 1.4 gol yedi.
Sarı lacivertlilerin 15 Nisan’da oynadığı MKE Ankaragücü mücadelesinde formayı devralan İrfan Can Eğribayat’ın kalesinde gördüğü 7 golün tamamı ceza sahasından geldi. Genç file bekçisi ceza sahası dışından atılan 7 şuta da engel oldu.
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