Fenerbahçe'de ilk transfer hamlesini yaptı! Sarı-Lacivertliler İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın ameliyat olması sonrası sonra kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat, ortaya koyduğu performansla alkış toplarken 24 yaşındaki file bekçisi sarı-lacivertli yönetim ve teknik heyetin de gözüne girdi.

TRANSFERDE MUTLU SON

İrfan Can'dan memnun olan Fenerbahçe yönetiminin Eğribayat için harekete geçtiği bilinirken, Sarı-Lacivertliler bu transfer mutlu sona ulaştı.

1.2 MİLYON EURO...

DHA'nın haberine göre; 1.2 milyon euro satın alma opsiyonu kullanılan Eğribayat'ın Göztepe'de bulunan bonservisi alındı.

MAÇ BAŞINA 1.4 GOL

24 yaşındaki file bekçisi, bu sezon ligde oynadığı 5 karşılaşmada maç başına 2.6 kurtarış yaptı. Fenerbahçe bu süreçte 7 kez topu ağlarında görürken, İrfan Can maç başına 1.4 gol yedi.

Sarı lacivertlilerin 15 Nisan’da oynadığı MKE Ankaragücü mücadelesinde formayı devralan İrfan Can Eğribayat’ın kalesinde gördüğü 7 golün tamamı ceza sahasından geldi. Genç file bekçisi ceza sahası dışından atılan 7 şuta da engel oldu.



