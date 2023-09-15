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Fenerbahçe'de transferin son günü sözleşmesi donduruluyor!

15.09.2023 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe'de forma giyemeyen Luan Peres'in sözleşmesi donduruluyor. Geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat edilmesine karar verilen yıldız oyuncunun adı TFF listesinden çıkartılıyor.

Luan Peres

Luan Peres

BRE Brezilya
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Luan Peres'in Fenerbahçe kariyeri sona eriyor. Doktorların ameliyat kararı almasının ardından bu talebi kabul eden Peres'in sözleşmesi dondurulacak.

DÖNÜŞÜ MİNİMUM 2-3 AY

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Luan Peres'in ameliyat olması durumunda iyileşmesinin 2-3 ayı bulacağı öğrenilmişti. Bu olaya rağmen ameliyat olmayı kabul eden Peres'in sözleşmesi dondurularak yabancı kontenjanında boşluk açılacak.

DEVRE ARASINDA YILDIZ GELECEK

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Luan Peres'in yerine devre arasında fırsat transferi yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi şimdiden oyuncu arayışlarına başladı.

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