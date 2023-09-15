Fenerbahçe'de transferin son günü sözleşmesi donduruluyor!

Sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Luan Peres'in Fenerbahçe kariyeri sona eriyor. Doktorların ameliyat kararı almasının ardından bu talebi kabul eden Peres'in sözleşmesi dondurulacak.

DÖNÜŞÜ MİNİMUM 2-3 AY

Luan Peres'in ameliyat olması durumunda iyileşmesinin 2-3 ayı bulacağı öğrenilmişti. Bu olaya rağmen ameliyat olmayı kabul eden Peres'in sözleşmesi dondurularak yabancı kontenjanında boşluk açılacak.

DEVRE ARASINDA YILDIZ GELECEK

Luan Peres'in yerine devre arasında fırsat transferi yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi şimdiden oyuncu arayışlarına başladı.

