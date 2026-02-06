SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Transferin son gününde Cimbom'dan Milli bomba! Icardi sonrası plan ortaya çıktı: Deniz Gül

SON DAKİKA Galatasaray Haberleri... Galatasaray devre arası transfer döneminin son hamlesini yapmak için kolları sıvadı. Bu gece bitecek transfer dönemi için Porto ile görüşmelerde bulunan sarı-kırmızılı ekip Milli golcü Deniz Gül için her türlü fedakarlığa hazır durumda...

Transferin son gününde Cimbom'dan Milli bomba! Icardi sonrası plan ortaya çıktı: Deniz Gül
Burak Kavuncu
Deniz Gül

Deniz Gül

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Porto
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Mauro Icardi ile henüz sözleşme şartlarında anlaşamayan yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitmesi sebebiyle yerine yeni bir forvet oyuncusu düşünüyor. Sarı-kırmızılı takım Milli takım havuzunda bulunan ve Dünya Kupası öncesi kendisini kanıtlamak isteyen Deniz Gül için harekete geçti...

PORTO FİYATINI İNDİRDİ!

Transferin son gününde Cimbom dan Milli bomba! Icardi sonrası plan ortaya çıktı: Deniz Gül 1

Sabah gazetesinin haberine göre; Galatasaray’ın daha önce fiyat sorduğu 21 yaşındaki Deniz Gül için Porto’nun ilk etapta 10 milyon Euro olan talebi 7,5 milyon Euro seviyesine indi; yönetim transferle ilgili henüz net karar vermedi.

KİŞİSEL ŞARTLARDA ANLAŞILDI...

Transferin son gününde Cimbom dan Milli bomba! Icardi sonrası plan ortaya çıktı: Deniz Gül 2

Galatasaray, Deniz Gül için Porto ile bonservis pazarlığını sürdürüyor. Oyuncu ile kişisel şartlarda anlaşıldı. Porto ile yapılan görüşmelerde istenilen fiyatlara inilse de yönetim Mauro Icardi'nin hala kadroda olmasından dolayı net bir karar vermedi.

HEDEF: DÜNYA KUPASI

Transferin son gününde Cimbom dan Milli bomba! Icardi sonrası plan ortaya çıktı: Deniz Gül 3

Porto formasıyla bu sezon dikkat çeken isimlerden biri olan milli golcü Deniz Gül, aldığı süreyi her geçen hafta daha verimli kullanmaya devam ediyor. Genç forvet, Portekiz Ligi, Avrupa Ligi ve Taça de Portugal’da toplam 25 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyarken, sahada kaldığı 710 dakikada takımının hücum hattına önemli katkı sağladı. Özellikle Avrupa sahnesinde bulduğu golle adından söz ettiren Deniz, teknik ekibin rotasyonunda güvenilen oyunculardan biri haline geldi. Henüz gelişim sürecinde olmasına rağmen gösterdiği bitiricilik ve hareketliliğiyle Porto taraftarının beğenisini kazanan milli oyuncunun, Dünya Kupası için tam konsantrasyon olarak çalıştığı öğenildi.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konya, Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası’na ev sahipliği yaptıKonya, Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı
Fenerbahçe'de UEFA kadrosu belli oldu! Tedesco'dan yıldız isimlere şokFenerbahçe'de UEFA kadrosu belli oldu! Tedesco'dan yıldız isimlere şok
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika galatasaray porto Deniz Gül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

Depremin simgelerinden olmuştu: "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"

Depremin simgelerinden olmuştu: "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"

Beşiktaş tarihinin en pahalı 2. imzası! Emmanuel Agbadou için özel uçak kalktı, bonservisi dudak uçuklattı!

Beşiktaş tarihinin en pahalı 2. imzası! Emmanuel Agbadou için özel uçak kalktı, bonservisi dudak uçuklattı!

Uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınmıştı! Show TV özür diledi

Uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınmıştı! Show TV özür diledi

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.