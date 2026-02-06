Transferin son gününde Cimbom'dan Milli bomba! Icardi sonrası plan ortaya çıktı: Deniz Gül

Mauro Icardi ile henüz sözleşme şartlarında anlaşamayan yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitmesi sebebiyle yerine yeni bir forvet oyuncusu düşünüyor. Sarı-kırmızılı takım Milli takım havuzunda bulunan ve Dünya Kupası öncesi kendisini kanıtlamak isteyen Deniz Gül için harekete geçti...

PORTO FİYATINI İNDİRDİ!

Sabah gazetesinin haberine göre; Galatasaray’ın daha önce fiyat sorduğu 21 yaşındaki Deniz Gül için Porto’nun ilk etapta 10 milyon Euro olan talebi 7,5 milyon Euro seviyesine indi; yönetim transferle ilgili henüz net karar vermedi.

KİŞİSEL ŞARTLARDA ANLAŞILDI...

Galatasaray, Deniz Gül için Porto ile bonservis pazarlığını sürdürüyor. Oyuncu ile kişisel şartlarda anlaşıldı. Porto ile yapılan görüşmelerde istenilen fiyatlara inilse de yönetim Mauro Icardi'nin hala kadroda olmasından dolayı net bir karar vermedi.

HEDEF: DÜNYA KUPASI

Porto formasıyla bu sezon dikkat çeken isimlerden biri olan milli golcü Deniz Gül, aldığı süreyi her geçen hafta daha verimli kullanmaya devam ediyor. Genç forvet, Portekiz Ligi, Avrupa Ligi ve Taça de Portugal’da toplam 25 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyarken, sahada kaldığı 710 dakikada takımının hücum hattına önemli katkı sağladı. Özellikle Avrupa sahnesinde bulduğu golle adından söz ettiren Deniz, teknik ekibin rotasyonunda güvenilen oyunculardan biri haline geldi. Henüz gelişim sürecinde olmasına rağmen gösterdiği bitiricilik ve hareketliliğiyle Porto taraftarının beğenisini kazanan milli oyuncunun, Dünya Kupası için tam konsantrasyon olarak çalıştığı öğenildi.