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  4. Fenerbahçe'de Umut Nayir atağı! Enner Valencia ve Serdar Dursun'un gidişi sonrası forvete milli oyuncu düşünülüyor

Fenerbahçe'de Umut Nayir atağı! Enner Valencia ve Serdar Dursun'un gidişi sonrası forvete milli oyuncu düşünülüyor

06.06.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezonu Galatasaray'ın arkasında 2. tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına şimdiden başlandı. Forvete Türk bir oyuncu düşünen sarı-lacivertliler, bu sezona Ümraniyespor formasıyla damga vuran Umut Nayir'i listesine aldı. Bonservisi TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'da olan milli oyuncu için görüşmeler başladı.

Fenerbahçe'de Umut Nayir atağı! Enner Valencia ve Serdar Dursun'un gidişi sonrası forvete milli oyuncu düşünülüyor
Umut Nayir

Umut Nayir

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Hangi Kredi Ümraniyespor
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Fenerbahçe'de Enner Valencia ve Serdar Dursun'un olası ayrılığı sonrası forvet mevkine Türk bir golcü alınıyor. Bu sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Umut Nayir için girişimler başladı.

32 MAÇTA 17 GOL ATTI

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Ümraniyespor formasıyla bu sezon 32 maçta forma giyen milli futbolcu, ligde 17 kez rakip fileleri havalandırırken 3 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Performansıyla gol krallığı listesinde yer alan Umut Nayir, son hafta maçları öncesi, 2022-2023 sezonunun en fazla gol atan yerli oyuncusu konumunda bulunuyor.

EYÜPSPOR İLE GÖRÜŞME YAPILDI

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Fenerbahçe'nin yetkilileri, Eyüpspor ile iletişime geçti ve oyuncunun durumunu sordu. 29 yaşındaki milli oyuncunun güncel piyasa değeri 1 milyon Euro civarında...


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