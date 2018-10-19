Fenerbahçe'de Uygar Mert ve Serhat Kot kadro dışı kaldı iddiası

Fenerbahçe yönetimi yaşanan zorlu süreçten çıkma adıma girişimlerini sürdürüyor. Takımdaki kötü gidişat nedeni ile geçtiğimiz günlerde birçok futbolcusunu kadro dışı bırakan Fenerbahçe yönetiminin Uygar Mert Zeybek ve Serhat Kot'u da kadro dışı bıraktığı iddiası gündeme geldi.
Gazeteci Ferudun Nigdelioglu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:
''Uygar Mert Zeybek ve Serhat Kot kadro dışı kalmış!'' paylaşımında bulundu. Fenerbahçe'de kadro dışı sayısı 6 oldu. Bu isimler; Ozan Tufan, Volkan Demirel, Dirar, Aatif, Uygar Mert Zeybek ve Serhat Kot oldu. (FUTBOLA ARENA)
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a tarihi fark
Selahattin Kınalı'dan Frey'in sözleri üzerine Fenerbahçelileri çıldırtan yorum: "At yalanı... inananı"
Fenerbahçe, Roma'da forma giyemeyen Rick Karsdorp'u istiyor!
Galatasaray'da sakatlık şoku!
Diego Souza: Vagner Love, kampta kadınla yakalandığı için kadro dışı kaldı
Başkandan Vagner Love'a şok küfür!
''Hristiyan olabilirim ama örnek aldığım tek insan Hz. Muhammed''
Dünyaca ünlü yıldızın babasına şok mesaj: Onu bu gece öldüreceğiz
Cenk Tosun'da son dakika gelişmesi!
Anthony Modeste Köln ile 3 aylık protokol imzaladı!
Cengiz Ünder için rüya gibi teklif!
Okuyucu Yorumları 2 yorum