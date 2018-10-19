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Fenerbahçe'de Uygar Mert ve Serhat Kot kadro dışı kaldı iddiası

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.10.2018 08:21 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde birçok önemli futbolcularını kadro dışı bırakan Fenerbahçe yönetimi için flaş bir iddia gündeme geldi. Fenerbahçe'de Uygar Mert Zeybet ve Serhat Kot'un kadro dışı kaldığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de Uygar Mert ve Serhat Kot kadro dışı kaldı iddiası

Fenerbahçe yönetimi yaşanan zorlu süreçten çıkma adıma girişimlerini sürdürüyor. Takımdaki kötü gidişat nedeni ile geçtiğimiz günlerde birçok futbolcusunu kadro dışı bırakan Fenerbahçe yönetiminin Uygar Mert Zeybek ve Serhat Kot'u da kadro dışı bıraktığı iddiası gündeme geldi.

Gazeteci Ferudun Nigdelioglu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:

''Uygar Mert Zeybek ve Serhat Kot kadro dışı kalmış!'' paylaşımında bulundu. Fenerbahçe'de kadro dışı sayısı 6 oldu. Bu isimler; Ozan Tufan, Volkan Demirel, Dirar, Aatif, Uygar Mert Zeybek ve Serhat Kot oldu. (FUTBOLA ARENA)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Uygar Mert Zeybek Serhat Kot

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Fenerbahçe'de Uygar Mert ve Serhat Kot kadro dışı kaldı iddiası

Fenerbahçe'de Uygar Mert ve Serhat Kot kadro dışı kaldı iddiası

Takım
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu iki çocuğu neden kadro dışı bırakmış ki? Bu cocu ile comolli bir an önce gitmesi koskoca Ali Koç un da başını yakacaklar
Asıl senin kadro dışı kalman lazım cocu beceriksizi
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