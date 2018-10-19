Fenerbahçe'de Uygar Mert ve Serhat Kot kadro dışı kaldı iddiası

Fenerbahçe yönetimi yaşanan zorlu süreçten çıkma adıma girişimlerini sürdürüyor. Takımdaki kötü gidişat nedeni ile geçtiğimiz günlerde birçok futbolcusunu kadro dışı bırakan Fenerbahçe yönetiminin Uygar Mert Zeybek ve Serhat Kot'u da kadro dışı bıraktığı iddiası gündeme geldi.

Gazeteci Ferudun Nigdelioglu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:

''Uygar Mert Zeybek ve Serhat Kot kadro dışı kalmış!'' paylaşımında bulundu. Fenerbahçe'de kadro dışı sayısı 6 oldu. Bu isimler; Ozan Tufan, Volkan Demirel, Dirar, Aatif, Uygar Mert Zeybek ve Serhat Kot oldu. (FUTBOLA ARENA)



