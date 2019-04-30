Fenerbahçe'de Valbuena'nın sözleşmesindeki opsiyon kaldırıldı

Sarı lacivertli ekibin Fransız yıldızı Valbuena'nın sözleşmesinde yer alan 'Lig ve Avrupa'da toplamda 25 maç oynarsa sözleşmesi otomatik uzar' maddesi, oyuncunun ve kulübün karşılıklı anlaşması sonucunda kaldırıldı.
Trabzonspor maçı öncesinde yapılan görüşmede iki taraf da anlaşmaya varırken, Fenerbahçe'nin bordo mavili takım ile oynadığı maçla birlikte 25. mücadelesine çıkan Fransız futbolcunun sözleşmesi uzamadı.
Maç öncesi gerçekleşen görüşmede yönetim, sezon sonunda kadro planlaması yapacağını Fransız yıldıza iletirken, Valbuena da bu teklifi kabul etti.
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