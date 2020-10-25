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Fenerbahçe'de Valencia ve Cisse golle tanıştı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.10.2020 21:07 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia ve Papiss Cisse, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Trabzonspor karşısında attı.

Fenerbahçe'de Valencia ve Cisse golle tanıştı

Süper Lig’in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia golle tanıştı. Mücadelenin 55. dakikasında Cisse’nin pasında sağ kanatta topla buluşan Valencia yerden yaptığı sert şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderirken, takımını 2-1 öne geçirdi.

Müsabakanın 46. dakikasında Sosa’nın yerine oyuna dahil olan Cisse, 72. dakikada Caner Erkin’in kullandığı korner atışında ön direkte topu kafa ile Gökhan’a aşırttı. Arka direkte Cisse boş pozisyonda topu filelerle buluştururken takımını 3-1 öne geçirdi.35 yaşındaki futbolcu attığı bu golle Fenerbahçe formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

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