Fenerbahçe'de veda! 16 yıl sonra...

2021-2022 sezonunda Puma markasıyla anlaşan ve 16 yıldır Adidas ile olan işbirliğinin sonuna gelen Fenerbahçe’ye özel Adidas bir video hazırladı.

Adidas’ın hazırladığı videoda, geçen 16 yıla dair önemli anlar yer verilirken Adidas resmen Fenerbahçe’ye veda etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü de Twitter’da paylaştığı videoda, Adidas’a şu sözlerle veda etti: “adidas, uzun yıllardır sürdürdüğümüz işbirliğine duygusal bir videoyla veda etti... Omuz omuza birlikte olduğumuz her yıl için teşekkürler adidas!”

adidas, uzun yıllardır sürdürdüğümüz işbirliğine duygusal bir videoyla veda etti... Omuz omuza birlikte olduğumuz her yıl için teşekkürler adidas! #herparçasındaemekvar pic.twitter.com/SyqgJvbjCz — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 28, 2021



