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Fenerbahçe'de veda! 16 yıl sonra...

28.05.2021 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2004-2005 sezonundan beri Fenerbahçe’nin forma ve ekipman sponsoru olan Adidas, duygusal bir videoyla Fenerbahçe’ye veda etti. Adidas formasıyla yaşanan başarıların, duygusal anların, kırılma anlarının ve tüm duyguların sığdırıldığı video büyük beğeni topladı. İşte Adidas’ın Fenerbahçe’ye vedası…

Fenerbahçe'de veda! 16 yıl sonra...

2021-2022 sezonunda Puma markasıyla anlaşan ve 16 yıldır Adidas ile olan işbirliğinin sonuna gelen Fenerbahçe’ye özel Adidas bir video hazırladı.

Adidas’ın hazırladığı videoda, geçen 16 yıla dair önemli anlar yer verilirken Adidas resmen Fenerbahçe’ye veda etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü de Twitter’da paylaştığı videoda, Adidas’a şu sözlerle veda etti: “adidas, uzun yıllardır sürdürdüğümüz işbirliğine duygusal bir videoyla veda etti... Omuz omuza birlikte olduğumuz her yıl için teşekkürler adidas!”


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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