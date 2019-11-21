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Fenerbahçe'de Vedat Muriç ve Kruse takımdan ayrı çalıştı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.11.2019 22:34 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, pazar günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıkları bulunan Vedat Muriç ve Kruse takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

Fenerbahçe'de Vedat Muriç ve Kruse takımdan ayrı çalıştı

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana milli takım kampından dönmeyen Isla katılmadı. Koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, aktif dinlenmeye yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla noktalandı.

Bu arada sakatlıkları bulunan Vedat Muriç ve Kruse takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarına devam etti.

Öte yandan tesislere gelerek antrenmanın bir bölümünü izleyen Fenerbahçe Futbol Okulu öğrencileri, Takım Menajeri Volkan Ballı ve Yardımcı Antrenör Volkan Demirel ile bir araya geldi ve çiçek takdim etti.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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Fenerbahçe Vedat Muriç max kruse

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Muriqi oynamalı.
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