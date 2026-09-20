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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi alev aldı! Eyüpspor'u darmadağın etti

Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısında fırtına gibi başladığı maçta Vedat Muriqi, 55 dakikada 4 gole imza attı. Kosovalı yıldız, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta 4 gol attı.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi alev aldı! Eyüpspor'u darmadağın etti
Burak Kavuncu
Vedat Muriqi

Vedat Muriqi

KOS Kosova
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında gol yağmuruna devam ederken Vedat Muriqi şov yaptı. 7, 21, 47 ve 55. dakikalarda fileleri havalandıran yıldız golcü, kariyerinde bir ilki yaşadı.

MURİQİ'DEN 55 DAKİKADA 4 GOL

Fenerbahçe de Vedat Muriqi alev aldı! Eyüpspor u darmadağın etti 1

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriqi, Eyüpspor karşısında 7, 21, 47 ve 55. dakikalarda attığı gollerle skoru 7-0'a taşıdı. 55 dakikada 4 kez rakip fileleri havalandıran Muriqi, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.

9 İSABETLİ ŞUTTA 7 GOL

Fenerbahçe de Vedat Muriqi alev aldı! Eyüpspor u darmadağın etti 2

Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında hücumdaki yüksek verimliliğiyle de dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, kaleyi bulan 9 şutun 7'sinde gol buldu.

Eyüpspor'da ise ilk yarıda kalesinde 5 gol gören Horatiu Moldovan, devre arasında oyundan alındı.

EN SON SAN MARİNO'YA...

Fenerbahçe de Vedat Muriqi alev aldı! Eyüpspor u darmadağın etti 3

Vedat Muriqi, kariyerinde ilk kez resmi bir maçta 4 gol attı. Kosovalı santrfor, daha önce yalnızca 1 Haziran 2021'de oynanan hazırlık maçında San Marino karşısında 4 kez fileleri havalandırmıştı.

CENGİZ ÜNDER'İ YAKALADI

Fenerbahçe de Vedat Muriqi alev aldı! Eyüpspor u darmadağın etti 4

Muriqi ayrıca Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de bir maçta 4 gol atan son futbolcular arasına girdi. Sarı-lacivertli forma altında bu başarıyı 2024'te İstanbulspor karşısında Cengiz Ünder göstermişti; 2026'da ise Eyüpspor karşısında Vedat Muriqi aynı performansı sergiledi.

FENERBAHÇE'DEN TARİHİ İLK YARI PERFORMANSI

Fenerbahçe de Vedat Muriqi alev aldı! Eyüpspor u darmadağın etti 5

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 4. kez bir maçın ilk yarısında 5 gol atmayı başardı. Bu dört karşılaşmanın ikisinin İsmail Kartal döneminde gelmesi dikkat çekti.

Sarı-lacivertlilerin ilk yarıda 5 gol attığı diğer maçlar ise 2009'da Luis Aragones yönetimindeki Hacettepe karşılaşması ve 1989'da Todor Veselinovic dönemindeki Eskişehirspor mücadelesi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Vedat Muriqi Eyüpspor fenerbahçe
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