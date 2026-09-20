Fenerbahçe'de Vedat Muriqi alev aldı! Eyüpspor'u darmadağın etti

Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında gol yağmuruna devam ederken Vedat Muriqi şov yaptı. 7, 21, 47 ve 55. dakikalarda fileleri havalandıran yıldız golcü, kariyerinde bir ilki yaşadı.

MURİQİ'DEN 55 DAKİKADA 4 GOL

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriqi, Eyüpspor karşısında 7, 21, 47 ve 55. dakikalarda attığı gollerle skoru 7-0'a taşıdı. 55 dakikada 4 kez rakip fileleri havalandıran Muriqi, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.

9 İSABETLİ ŞUTTA 7 GOL

Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında hücumdaki yüksek verimliliğiyle de dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, kaleyi bulan 9 şutun 7'sinde gol buldu.

Eyüpspor'da ise ilk yarıda kalesinde 5 gol gören Horatiu Moldovan, devre arasında oyundan alındı.

EN SON SAN MARİNO'YA...

Vedat Muriqi, kariyerinde ilk kez resmi bir maçta 4 gol attı. Kosovalı santrfor, daha önce yalnızca 1 Haziran 2021'de oynanan hazırlık maçında San Marino karşısında 4 kez fileleri havalandırmıştı.

CENGİZ ÜNDER'İ YAKALADI

Muriqi ayrıca Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de bir maçta 4 gol atan son futbolcular arasına girdi. Sarı-lacivertli forma altında bu başarıyı 2024'te İstanbulspor karşısında Cengiz Ünder göstermişti; 2026'da ise Eyüpspor karşısında Vedat Muriqi aynı performansı sergiledi.

FENERBAHÇE'DEN TARİHİ İLK YARI PERFORMANSI

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 4. kez bir maçın ilk yarısında 5 gol atmayı başardı. Bu dört karşılaşmanın ikisinin İsmail Kartal döneminde gelmesi dikkat çekti.

Sarı-lacivertlilerin ilk yarıda 5 gol attığı diğer maçlar ise 2009'da Luis Aragones yönetimindeki Hacettepe karşılaşması ve 1989'da Todor Veselinovic dönemindeki Eskişehirspor mücadelesi oldu.