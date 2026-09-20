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Fenerbahçe'den Eyüpspor'a gol bombardımanı! 32 yıl sonra bir ilk

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederek kulüp tarihinin en farklı galibiyetine imza attı. Sarı-lacivertliler, 32 yıl sonra 8 gollük bir galibiyet elde ederken lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Fenerbahçe'den Eyüpspor'a gol bombardımanı! 32 yıl sonra bir ilk
Burak Kavuncu

Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında adeta gol şov yaptı ve sahadan 8-0'lık tarihi galibiyetle ayrıldı. İlk yarıyı 5-0 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, hem bu sezonki en farklı galibiyetini aldı hem de kulüp tarihindeki en farklı skorla kazandı.

FENERBAHÇE'DEN 8 GOLLÜ TARİHİ ZAFER

Fenerbahçe den Eyüpspor a gol bombardımanı! 32 yıl sonra bir ilk 1

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'u konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 5. dakikada Mason Greenwood'un penaltı golüyle öne geçti.

  1. dakikada Vedat Muriqi farkı ikiye çıkarırken, Kosovalı golcü 21. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. 38. dakikada Guendouzi'nin golüyle skor 4-0'a gelirken, İrfan Can Kahveci 45+1. dakikada fileleri havalandırdı ve Fenerbahçe soyunma odasına 5-0 önde gitti.

İkinci yarıda da hız kesmeyen Fenerbahçe'de Muriqi 47. ve 55. dakikalarda attığı gollerle 4 gole ulaştı. Greenwood ise 80. dakikada maçın skorunu belirledi: 8-0.

32 YIL SONRA 8 GOLLÜK GALİBİYET

Fenerbahçe den Eyüpspor a gol bombardımanı! 32 yıl sonra bir ilk 2

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde son olarak 1994-1995 sezonunda Kayserispor karşısında 8 gol atmıştı. Sarı-lacivertliler o karşılaşmadan 8-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Eyüpspor karşısında alınan 8-0'lık sonuç, Fenerbahçe'nin 32 yıl sonra bir lig maçında 8 gol attığı galibiyet olarak kayıtlara geçti.

SEZONUN EN FARKLI GALİBİYETİ

Fenerbahçe den Eyüpspor a gol bombardımanı! 32 yıl sonra bir ilk 3

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupaları ve Süper Lig'de oynadığı 13. karşılaşmada en farklı galibiyetini Eyüpspor karşısında elde etti.

İsmail Kartal'ın öğrencileri ligde daha önce Konyaspor'u 4-2, Samsunspor'u ise 2-0 mağlup etmişti. Geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, Eyüpspor karşısında aldığı 8-0'lık sonuçla ligdeki 3. galibiyetini elde etti.

FENERBAHÇE TARİHİNİN EN FARKLI GALİBİYETİ

Fenerbahçe den Eyüpspor a gol bombardımanı! 32 yıl sonra bir ilk 4

Eyüpspor karşısında 8-0 kazanan Fenerbahçe, kulüp tarihindeki en farklı galibiyetini de elde etti.

Sarı-lacivertlilerin daha önceki 8 gollü galibiyetleri şöyleydi:

1992: Fenerbahçe 8-4 Gaziantepspor
1994: Fenerbahçe 8-1 Samsunspor
1994: Fenerbahçe 8-1 Kayserispor
2026: Fenerbahçe 8-0 Eyüpspor

Bu sonuçla Fenerbahçe, Süper Lig'de lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını da 3'e indirdi.

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Eyüpspor Eyüpspor

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor fenerbahçe
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