Trabzonspor yenilgisi Galatasaray'ı karıştırdı! 'Teknik direktörünüze sorun'

Galatasaray'da İlkay Gündoğan'ın Trabzonspor maçında sahaya çıkmaması, sosyal medyada tartışmaların yeniden alevlenmesine neden oldu. Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan ise kendisine ve çocuklarına yönelik yorumlara tepki göstererek taraftarlara mesaj verdi.

İLKAY GÜNDOĞAN'A YÖNELİK ELEŞTİRİLER ARTTI

Geçtiğimiz sezon başında Manchester City'den Galatasaray'a transfer olan İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı formayla beklentilerin altında kaldığı yönündeki yorumların hedefinde bulunuyor.

Deneyimli orta saha oyuncusunun Trabzonspor ile oynanan ve Galatasaray'ın 4-0 galip geldiği mücadelede forma giymemesi de sosyal medyada gündem oldu.

SARA GÜNDOĞAN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

İlkay Gündoğan'a yönelik eleştirilerin eşi ve çocuklarına kadar uzanmasının ardından Sara Gündoğan, Instagram hesabından açıklama yaptı.

Sara Gündoğan, İlkay'ın neden oynamadığı konusunda kendisine ve ailesine yöneltilen sorulara tepki göstererek, bu konunun teknik direktöre sorulması gerektiğini ifade etti.

“BANA VEYA ÇOCUKLARIMA HAKARET ETMENİZ HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEZ”

Sara Gündoğan paylaşımında, “Eğer neden oynamadığını sormak istiyorsanız, bana ve aileme değil, teknik direktörünüze sorun. Hepimiz Galatasaray'ı seviyoruz ve buraya severek geldik” ifadelerini kullandı.

Ailesine yönelik hakaretlere de tepki gösteren Gündoğan, “Bana veya çocuklarıma hakaret etmeniz hiçbir şeyi değiştirmeyecek” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“DAHA YÜKSEK TEKLİFLERİ REDDETTİ”

Sara Gündoğan ayrıca İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a transfer sürecinde maddi fedakarlık yaptığını belirtti. Deneyimli futbolcunun sarı-kırmızılı takıma katılabilmek için maaşında indirime gittiğini ve daha yüksek teklifleri geri çevirdiğini söyleyen Gündoğan, para üzerinden yapılan tartışmaların sonlandırılmasını istedi.