Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri! Teklif hazırlığı başladı

Golcü arayışına başlayan Fenerbahçe, eski forveti Vedat Muriqi'ye teklif yapmaya hazırlanıyor. Lazio'da İtalyan Milli Takımı golcüsü İmmobile'nin performansı nedeniyle ikinci planda kalan Kosovalı forvetin de teknik direktör Sarri'nin desteğine rağmen ayrılığı kafasına koyduğu öğrenildi.

İLK TERCİH FENERBAHÇE

27 yaşındaki golcünün ilk tercihinin eski takımı Fenerbahçe olduğu, ailesinin de tekrar İstanbul'da yaşamayı çok istediği belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin devre arasında Vedat Muriqi için İtalyan kulübüne kiralama teklifinde bulunacağı gelen bilgiler arasında.

Kanarya, 2019 yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat'ı 1 sezon sonra Lazio'ya 18.5 milyon Euro bonservis bedeli ile satmıştı. Kosovalı golcü, İtalyan temsilcisinde süre aldığı 42 resmi maçta yalnızca 2 gol atarken 2 kez de asist katkısı yaptı.

Vedat Muriqi, sarı lacivertli kulüpte ise 36 resmi maça 17 gol ve 7 asist kaydetmişti.

