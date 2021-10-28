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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri! Teklif hazırlığı başladı

28.10.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gol yollarında sorun yaşayan Fenerbahçe'de santrfor arayışları sürerken Vedat Muriqi ismi listenin başına yükseldi. Eski forvetini tekrar gündemine alan sarı-lacivertli yönetimin, ara transfer döneminde İtalyan ekibine kiralama teklifi ile gideceği bildirildi.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri! Teklif hazırlığı başladı
Vedat Muriqi

Vedat Muriqi

KOS Kosova
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lazio
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Golcü arayışına başlayan Fenerbahçe, eski forveti Vedat Muriqi'ye teklif yapmaya hazırlanıyor. Lazio'da İtalyan Milli Takımı golcüsü İmmobile'nin performansı nedeniyle ikinci planda kalan Kosovalı forvetin de teknik direktör Sarri'nin desteğine rağmen ayrılığı kafasına koyduğu öğrenildi.

İLK TERCİH FENERBAHÇE

27 yaşındaki golcünün ilk tercihinin eski takımı Fenerbahçe olduğu, ailesinin de tekrar İstanbul'da yaşamayı çok istediği belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin devre arasında Vedat Muriqi için İtalyan kulübüne kiralama teklifinde bulunacağı gelen bilgiler arasında.

Kanarya, 2019 yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat'ı 1 sezon sonra Lazio'ya 18.5 milyon Euro bonservis bedeli ile satmıştı. Kosovalı golcü, İtalyan temsilcisinde süre aldığı 42 resmi maçta yalnızca 2 gol atarken 2 kez de asist katkısı yaptı.

Vedat Muriqi, sarı lacivertli kulüpte ise 36 resmi maça 17 gol ve 7 asist kaydetmişti.

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Vedat Muriqi Fenerbahçe Futbol Kulübü
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