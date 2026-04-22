Fenerbahçe'de Vedat Muriqi transferi yattı! İşte şok eden sebep

Bu sezon İspanya'da Mallorca'yı tek başına kümede tutmaya çalışan Vedat Muriqi için transfer gelişmeleri bitmek bilmiyor... Sarı-lacivertlilerle önümüzdeki sezon için prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Kosovalı golcüden kötü haber geldi.

MALLORCA'DAN BEKLENMEDİK HAREKET

Önümüzdeki sezon başka takıma gitmek için yönetimden kolaylık bekleyen Vedat Muriqi sert kayaya çarptı. İspanyol kulübü Kosovalı golcü için istediği bonservisi 30 milyon Euro olarak duyurdu.

FENERBAHÇE MASAYA BİLE OTURMADI

Vedat'ı 9-10 milyon Euro bandında bir rakama bitirmek isteyen Fenerbahçeli kurmaylar, Mallorca'nın bu garip isteği sonrası masaya oturmayı bile reddedip transfer defterini şimdilik kapattı.