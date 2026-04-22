Fenerbahçe'de Vedat Muriqi transferi yattı! İşte şok eden sebep

Fenerbahçe'nin yeni sezonda transfer etmek istediği Vedat Muriqi'den kötü haber geldi. Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertlilerde anlaştığı söylenen Muriqi'in transferi yatmak üzere...

Emre Şen
KOS Kosova
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Mallorca
Bu sezon İspanya'da Mallorca'yı tek başına kümede tutmaya çalışan Vedat Muriqi için transfer gelişmeleri bitmek bilmiyor... Sarı-lacivertlilerle önümüzdeki sezon için prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Kosovalı golcüden kötü haber geldi.

MALLORCA'DAN BEKLENMEDİK HAREKET

Fenerbahçe de Vedat Muriqi transferi yattı! İşte şok eden sebep 1

Önümüzdeki sezon başka takıma gitmek için yönetimden kolaylık bekleyen Vedat Muriqi sert kayaya çarptı. İspanyol kulübü Kosovalı golcü için istediği bonservisi 30 milyon Euro olarak duyurdu.

FENERBAHÇE MASAYA BİLE OTURMADI

Fenerbahçe de Vedat Muriqi transferi yattı! İşte şok eden sebep 2

Vedat'ı 9-10 milyon Euro bandında bir rakama bitirmek isteyen Fenerbahçeli kurmaylar, Mallorca'nın bu garip isteği sonrası masaya oturmayı bile reddedip transfer defterini şimdilik kapattı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'den derbi öncesi açıklama geldi!Fenerbahçe'den derbi öncesi açıklama geldi!
Aziz Yıldırım geri mi dönüyor? Fenerbahçe'de sürpriz hareketlilikAziz Yıldırım geri mi dönüyor? Fenerbahçe'de sürpriz hareketlilik
En Çok Okunan Haberler
Doktorun önerisini dinlemedi, tutuklandı! Akılalmaz ihmal

Doktorun önerisini dinlemedi, tutuklandı! Akılalmaz ihmal

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi çağrısı: "Kabul ederlerse olacak"

Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi çağrısı: "Kabul ederlerse olacak"

Müzikalde büyük kriz! Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı

Müzikalde büyük kriz! Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı

Hızlı tren geliyor: Raylar görüntülendi! Geri sayım başladı

Hızlı tren geliyor: Raylar görüntülendi! Geri sayım başladı

Harekete geçildi: VPN kullananlar dikkat!

Harekete geçildi: VPN kullananlar dikkat!

