Fenerbahçe'de Victor Moses 5 hafta yok

Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna 5-0’lık Gazişehir Gaziantep galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe’ye Victor Moses’dan kötü haber geldi.
Dün Kadıköy’de oynanan mücadelede 1 gol, 1 asistlik performansa imza atan ayrıca 1 de penaltı kaçıran Moses’in ön üst adalesinde kısmı yırtık tespit edildi.
Gazişehir maçının 74. dakikasında Dirar’ın attığı golde asisti yaparken çime takılarak sakatlanan ve yerini Ferdi Kadıoğlu’na bırakan Nijeryalı yıldızın 5 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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