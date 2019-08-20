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Fenerbahçe'de Victor Moses 5 hafta yok

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.08.2019 14:10 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe'de Gazişehir maçında sakatlanan Victor Moses, 5 hafta sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe'de Victor Moses 5 hafta yok

Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna 5-0’lık Gazişehir Gaziantep galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe’ye Victor Moses’dan kötü haber geldi.

Dün Kadıköy’de oynanan mücadelede 1 gol, 1 asistlik performansa imza atan ayrıca 1 de penaltı kaçıran Moses’in ön üst adalesinde kısmı yırtık tespit edildi.

Gazişehir maçının 74. dakikasında Dirar’ın attığı golde asisti yaparken çime takılarak sakatlanan ve yerini Ferdi Kadıoğlu’na bırakan Nijeryalı yıldızın 5 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Fenerbahçe victor moses

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
bence bu iyi haber, kötü değil
Allahtan Deniz turuc var
dün akşam ki tiyatro nun ahı
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