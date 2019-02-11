Fenerbahçe'de Victor Moses santrafora geçebilir

Kadıköy'de 2 maçta alınan 6 puanın ardından Kayseri'de 87'de yediği golle yenilen F.Bahçe, yüzünü UEFA Avrupa Ligi'ne döndü. Sarı-Lacivertliler, son 32 turunda Rus ekibi Zenit ile 12 Şubat Salı günü İstanbul'da oynanacak maçın hazırlıklarına başladı.

PİKSEL PİKSEL ANALİZ ETTİ

Teknik direktör Ersun Yanal, yönetiminde yapılan çalışma sonrası takıma Zenit'in detaylı analizlerini içeren videolar izletildi. Rövanş için avantajlı bir skor elde etmek isteyen Kanarya, bugün maçın taktik provasını gerçekleştirecek.

SADIK ÇİFTPINAR DÖNDÜ

Antrenmanda takımı iki gruba ayıran Yanal, Zenit maçında 11'de sahaya sürmeyi düşündüğü isimlerin yer aldığı takıma Victor Moses ve Tolgay Arslan'ı da dahil etti. Soldado'yu Avrupa listesine bildirmeyen Sarı-Lacivertliler'de Yanal, Moses'ı kanat yerine ileri uçta oynatmayı düşünüyor. Yanal'ın Nijeryalı yıldıza nasıl oynaması gerektiği hakkında sık sık uyarılarda bulunduğu aktarıldı. Malatyaspor maçında sakatlanan Sadık Çiftpınar ise dün takımla çalıştı. Yanal forvette Moses ya da Slimani'ye görev verecek. (GÜNEŞ)

