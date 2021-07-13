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Fenerbahçe'de Volkan Demirel ayrılıyor mu?

13.07.2021 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Volkan Demirel ve Ali Koç birlikte basın toplantısı düzenleyecek.

Fenerbahçe'de Volkan Demirel ayrılıyor mu?

Fenerbahçe, başkan Ali Koç ve yardımcı antrenör Volkan Demirel'in yarın 11:15'te birlikte basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Y. Koç ve Yardımcı Antrenörümüz Volkan Demirel, yarın (Çarşamba) saat 11.15'te Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde bir basın toplantısı düzenleyeceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

A Spor'un iddiasına göre ayrılık kararı alan Volkan Demirel, Ali Koç ile birlikte basın toplantısında kararını duyuracak.

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Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
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