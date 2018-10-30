Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in affedileceği iddia edildi

Sarı Lacivertliler yaşanan krizden çıkmak için, özellikle derbi öncesinde eski kaptanını devreye sokmaya planladığı iddia edildi.

FB TV'de çıktığı "Camiaya sesleniş" programında Volkan'ın kadro dışı kaldığını açıklayan ve birçok önemli açıklama yapan Ali Koç, "Volkan'dan takımı toparlamasını, sorunların aşılmasında yardımcı olmasını istemiştik ama bu konuda başarılı olamadı" demişti.

Koç özür dilemesi halinde Volkan'ın affedilebileceğini de belirtmişti.

Tecrübeli ismin de yaşanan olaylardan büyük üzüntü duyduğu hatta ders aldığı ve başkan Ali Koç'la konuşarak özür dilemeye hazır olduğu öğrenildi. Hatırlanacağı üzere 38 yaşındaki file bekçisi konuyla ilgili özür dilemeye hazır olduğunu belirten bir açıklama yapmıştı.

(CNN Türk)

