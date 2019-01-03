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Fenerbahçe'de Volkan Demirel özür diledi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.01.2019 11:11 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de kadro dışı durumda olan Volkan Demirel basın toplantısı düzenledi ve özür diledi.

Fenerbahçe'de Volkan Demirel özür diledi

Fenerbahçe'de kadro dışı durumda olan Volkan Demirel basın toplantısı düzenledi ve özür diledi.

VOLKAN DEMİREL'İN AÇIKLAMASI!

"Fenerbahçe'yi hep birlikte yukarlara taşımanın bilincindeyim. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da elimden geleni yapacağım. Belki bulunduğm yerde, belki de bulunmadığım yerde gerekeni yapacağım. Yaşananlar var, konuşmalar var. Bunlar geride kaldı. Önümüze bakaraki Fenerbahçe'yi bulunduğu durumdan çıkaracağız. Kırdığım, üzdüğüm insanlar varsa özür dilerim. Başkan, benim için çok önemli. Kendisinden ve asbaşkanımdan özüğr diliyorum. Soru almayacağım, teşekkürler. "

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Fenerbahçe volkan demirel Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
vay ayı vay utanmadan özür diliyo bide
BİR VOLKANDIR FENERBAHÇE !
HELAL SANA ALİ KOÇ.BU PİSLİĞİ TAKIMDAN UZAKLAŞTIRDIN.SAKIN GERİ ADIM ATMA.
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