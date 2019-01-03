Fenerbahçe'de Volkan Demirel özür diledi

Fenerbahçe'de kadro dışı durumda olan Volkan Demirel basın toplantısı düzenledi ve özür diledi.

VOLKAN DEMİREL'İN AÇIKLAMASI!

"Fenerbahçe'yi hep birlikte yukarlara taşımanın bilincindeyim. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da elimden geleni yapacağım. Belki bulunduğm yerde, belki de bulunmadığım yerde gerekeni yapacağım. Yaşananlar var, konuşmalar var. Bunlar geride kaldı. Önümüze bakaraki Fenerbahçe'yi bulunduğu durumdan çıkaracağız. Kırdığım, üzdüğüm insanlar varsa özür dilerim. Başkan, benim için çok önemli. Kendisinden ve asbaşkanımdan özüğr diliyorum. Soru almayacağım, teşekkürler. "

